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Rescatadas once personas en una patera al sur de Formentera

En los últimos tres días han llegado a la isla más de 80 migrantes

Detalle de una patera llegada a Formentera

Detalle de una patera llegada a Formentera / Javi Parejo

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Efectivos de Salvamento Marítimo y de la sección fiscal y de fronteras de la Guardia Civil han rescatado esta mañana a un total de once personas que viajaban en una patera en aguas pitiusas. Según ha informado Delegación del Gobierno, el rescate se ha producido poco después de las siete de la mañana.

La embarcación, en el momento en el que la han localizado y ayudado a sus ocupantes, se encontraba a seis millas al sur de Formentera. Todas las personas que viajaban en ella eran de origen subsahariano.

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Esta semana se han reactivado las llegadas de migrantes a las Pitiusas y, más en concreto, a Formentera. En los últimos tres días se ha rescatado a un total de 82 personas, la gran mayoría de ellas, 60, el lunes.

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