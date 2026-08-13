Un hotel de Punta Prima, en Formentera, deberá demoler varias obras ejecutadas sin autorización

El Consell de Formentera ha ordenado la demolición de varias obras ejecutadas sin autorización en un hotel de Punta Prima y la restitución de otras actuaciones realizadas igualmente sin título habilitante. La resolución rechaza íntegramente las alegaciones presentadas por la propiedad y concluye que parte de las construcciones son "manifiestamente incompatibles con el planeamiento urbanístico", por lo que deberán desaparecer.

La orden de derribo afecta a seis actuaciones. Entre ellas figura la construcción de un nuevo volumen de aproximadamente 80 metros cuadrados y tres ampliaciones de una edificación preexistente mediante nuevos volúmenes de unos 10, 50 y 70 metros cuadrados. En conjunto, estas cuatro intervenciones suponen alrededor de 210 metros cuadrados de nuevos volúmenes o ampliaciones.

También deberán demolerse un porche de estructura de madera construido sobre una cubierta y una escalera que da acceso a esta. El establecimiento afectado es el Sunway Punta Prima.

La resolución obliga además a restablecer la realidad física alterada por otras obras que tampoco cuentan con autorización. En este grupo se encuentran un muro de cerramiento, una puerta corredera y una rampa de hormigón; la ampliación de cinco terrazas en planta baja; la reforma integral del edificio destinado a recepción y oficinas; varias intervenciones sobre otro edificio; la reforma de una piscina; el derribo de una cubierta inclinada y una reforma interior acompañada de la ampliación de una terraza.

Dos meses para presentar el proyecto

La propiedad dispone ahora de dos meses para presentar un proyecto técnico de restablecimiento de la situación anterior a las obras y de un plazo máximo de 12 meses para devolver las construcciones a la legalidad urbanística.

Si no cumple voluntariamente la resolución, el Consell podrá ejecutar subsidiariamente las demoliciones y demás actuaciones necesarias, repercutiendo posteriormente los gastos a los responsables.

La propiedad había defendido que las obras podían ser compatibles con el planeamiento porque el establecimiento todavía disponía de edificabilidad. Los servicios jurídicos del Consell rechazan ese argumento y recuerdan que disponer de capacidad edificatoria sobre el papel no convierte automáticamente en legalizable cualquier nueva construcción.

Las obras deben cumplir el conjunto de parámetros urbanísticos aplicables y contar previamente con el correspondiente título habilitante. El informe distingue además entre simples reformas de construcciones existentes y actuaciones que, por sus características, constituyen nuevos volúmenes o ampliaciones de nueva planta.

El Consell ha rechazado asimismo que la existencia de otro expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y de un procedimiento contencioso-administrativo obligue a detener la tramitación de este caso.

Un conflicto que comenzó en 2025

Las actuaciones en el establecimiento Sunway Punta Prima no son nuevas. Gent per Formentera (GxF)empezó a reclamar explicaciones sobre las obras en febrero de 2025, cuando pidió al Consell información sobre varios trabajos que se estaban ejecutando en este complejo hotelero.

Pocos días después, el Consell inspeccionó el establecimiento y determinó que había trabajos que no estaban amparados por una licencia vigente. La institución ordenó entonces su paralización e inició actuaciones de disciplina urbanística.

En marzo de este año, cuando GxF denunció que había detectado nuevas obras en el mismo establecimiento y volvió a solicitar al Consell que aclarase qué licencia las autorizaba. La formación pidió además una nueva inspección y acceso a los expedientes abiertos.

La oposición mantuvo posteriormente sus críticas y aseguró que las obras se habían sucedido durante dos inviernos consecutivos, al tiempo que reprochaba al equipo de gobierno la dificultad para acceder a la documentación urbanística.

El conseller de Urbanismo, Javier Serra, explicó en mayo que existían tres expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos en relación con las actuaciones realizadas en el hotel. El conseller reconoció que las inspecciones habían detectado trabajos que excedían lo autorizado y otros que no disponían directamente de licencia.