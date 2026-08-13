Una avería deja sin luz a 844 clientes de Endesa en Formentera

Numerosos vecinos de diferentes puntos de Formentera sufrieron cortes intermitentes en el suministro de electricidad durante la tarde y la noche de este miércoles 12 de agosto. Las incidencias se dejaron sentir en zonas como Can Parra, es Cap, es Ca Marí, Cala Saona o Sant Francesc y las quejas se extendieron rápidamente por diferentes grupos sociales de WhatsApp, en los que los usuarios fueron comunicando sucesivas pérdidas y recuperaciones del suministro.

Según explica Endesa, el origen de los problemas estuvo en una avería registrada a las 18.13 horas en la línea de media tensión denominada 'Francisco', que parte de la subestación de Formentera. El fallo afectó inicialmente a 844 abonados de la compañía.

La eléctrica señala que, tras detectarse la incidencia, movilizó al equipo de campo y que antes de las 19 horas los técnicos habían localizado el punto de la avería en un tramo aéreo de la línea. A partir de ese momento comenzaron los trabajos de reparación, que se prolongaron durante aproximadamente tres horas.

Fallos detectados en diferentes puntos de la isla

Una vez concluida la intervención, los operarios realizaron diferentes maniobras en la red hasta volver a conectar a todos los clientes en lo que Endesa denomina su "configuración estándar". Estas operaciones explican las interrupciones intermitentes del suministro que vecinos de distintos puntos de la isla fueron detectando a lo largo de la tarde y la noche.

Aunque Endesa cifra en 844 los clientes inicialmente afectados por la avería, las sucesivas maniobras realizadas para localizar el fallo, reparar la línea y normalizar la red hicieron que los cortes se percibieran de forma intermitente en diferentes zonas de Formentera hasta pasadas las 22.30 de la noche.