Sucesos
Un joven custodiado por la Guardia Civil salta al mar y escapa a nado en el puerto de Formentera
El fugitivo, aparentemente menor de edad, aprovechó que le quitaron las esposas al bajar del barco en el que viajaba bajo custodia de dos agentes para huir
La noche del pasado martes, las personas que se encontraban en las inmediaciones del puerto de la Savina fueron testigos de un insólito suceso adelantado por la emisora local Radio Illa y del cual todavía se desconoce el desenlace.
Según confirman testigos presenciales a Diario de Ibiza, sobre las 21.30 horas atracó en el muelle comercial un ferri de la compañía Mediterránea Pitiusa procedente de Ibiza a bordo del cual viajaba un joven de apariencia magrebí esposado y custodiado por dos agentes de la Guardia Civil. En la Savina, a pie de la pasarela aguardaba otra pareja de agentes del Instituto Armado del puesto de Formentera.
Nada más desembarcar, le fueron retiradas las esposas para llevar a cabo el cambio de custodia, momento que aprovechó el joven, que no aparentaba más de 16 años según relatan los testigos, para salir corriendo y escapar de los agentes.
Tras una breve persecución a pie entre los pasajeros que acababan de llegar o esperaban para acceder a una de las embarcaciones del servicio de línea regular, el fugitivo se lanzó al agua y comenzó a nadar hasta desaparecer de la vista de los testigos aprovechando la oscuridad de la noche.
Por el momento no se ha podido obtener confirmación oficial de lo acontecido desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil ni se sabe si el joven fue finalmente localizado, pero en un lugar tan transitado durante la temporada estival fueron muchas las personas que presenciaron los hechos descritos.
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