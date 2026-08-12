Un eclipse que confundirá a las aves y alterará la vida marina: investigación rumbo a Formentera

La subida del zooplancton a la superficie o la búsqueda de refugio de las aves al pensar que es de noche podrán ser algunos de los efectos del eclipse solar que se observarán desde el mar este miércoles a bordo del Buque Escuela Cervantes Saavedra, que tiene como destino Formentera y que se desplaza a las Islas Columbretes (Castellón). La Universidad Camilo José Cela, en colaboración con la Fundación Oceanogràfic y Oceanosophia, ha organizado la 'Travesía Eclipse 360' a un destino de observación privilegiado, en pleno Mediterráneo y con el horizonte completamente despejado, una experiencia en la que está presente la Agencia Efe.

En este buque, cerca de 30 personas realizan una travesía hasta Formentera con una parada especial en las Islas Columbretes, "un enclave maravilloso" para disfrutar del eclipse y observar el cambio del comportamiento de las especies marinas, tal y como explica Joan Montaner, biólogo del Oceanogràfic. "Todas las aves que estén en la zona de costa estarán cantando o volando, pero cuando la luna se ponga frente al sol, como están reguladas por su ritmo circadiano, en su cabeza será como que es de noche y buscarán refugio", explica Montaner, jefe de equipo en el departamento de Tropical.

"Todas las aves que se habrán desorientado volverán a alzar el vuelo, cantar y lo propio de cuando amanece"

Sin embargo, cuando pase el eclipse y vuelva a salir el sol, "todas estas aves se habrán desorientado y volverán a alzar el vuelo, volverán a cantar y harán lo propio de cuando amanece". Del mismo modo, cuando el cielo se oscurezca durante el eclipse solar, el zooplancton realizará su migración vertical y emergerá hacia la superficie del mar, lo que provocará que haya bancos de peces o algún mamífero que pueda subir también para alimentarse, según detalla el biólogo. "También hay alguna especie de plancton bioluminiscente. Con un poco de suerte igual podemos verlo también", espera Montaner.

Además de la observación del eclipse, la travesía incluye otras actividades científicas vinculadas al medio marino con el objetivo de ofrecer a los participantes una experiencia inmersiva en plena naturaleza y concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Entre ellas, el experto del Oceanogràfic destaca los talleres de tortugas y medusas, la observación e identificación de cetáceos y aves marinas, la navegación activa y la participación en la vida a bordo.

"Cuando tienes la oportunidad de que te expliquen la biodiversidad del Mediterráneo y todas las especies que allí habitan, intentas proteger el mar. Esa parte lúdica de preservar el Mediterráneo se la lleva cualquiera, aunque no tengas tantas nociones científicas", asegura el experto.