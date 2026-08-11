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Muere un hombre en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle

La causa de la muerte parece ser un ahogamiento mientras nadaba, pero la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Imagen de archivo de la playa de Llevant de Formentera.

Imagen de archivo de la playa de Llevant de Formentera. / Xescu Prats

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Un hombre ha fallecido este mediodía en la playa de Llevant, en Formentera, mientras nadaba, ha confirmado el Consell de la isla. Según explica la institución, la causa más probable del fallecimiento del bañista es un ahogamiento, aunque por el momento no lo dan como seguro al cien por cien. De hecho, la Guardia Civil de la isla se ha hecho cargo de la investigación.

Por el momento, se desconoce la edad y nacionalidad del fallecido, ya que el suceso ha ocurrido hace apenas unas horas, a mediodía. La voz de alarma la dio otro bañista que en esos momentos se encontraba nadando en la playa de Llevant, cuando vio a un hombre "que se encontraba con dificultades en el mar" y al que, señala el Consell, intentó ayudar. No sin problemas, ya que durante el intento de rescate este hombre también tuvo problemas para salir del agua.

Un socorrista "reactivo", de los que presta servicio a los establecimientos de la zona tuvo que auxiliar a este hombre y llevarlo hasta la arena mientras los socorristas del servicio del Consell de Formentera llegaban hasta la víctima y también la sacaban del mar. Una vez en la orilla, estos profesionales le practicaron la reanimación cardiopulmonar, sin éxito. "A pesar de los esfuerzos no ha sido posible reanimarlo", lamenta el Consell, que detalla que en la actuación también intervinieron agentes de la Policía Local de Formentera.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 para atender a las posibles víctimas.

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