Interceptan a 21 migrantes en Formentera llegados en patera

La Guardia Civilha interceptado este martes por la mañana a 21 personas de origen magrebí en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares. La intervención se ha producido a las 7.10 horas en la zona del Hotel Riu Palace, en la Mola. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Esta nueva llegada se produce después de que el pasado sábado se interceptaran otros tres grupos en distintos puntos de Formentera, con un total de 33 personas localizadas.

La primera intervención de ese día tuvo lugar a la una de la madrugada del 8 de agosto, cuando la Guardia Civil sorprendió a ocho personas de origen magrebí en el Camí s’Estufador. En este caso actuaron agentes del puesto de Formentera.

Horas después, a las seis de la mañana, los agentes localizaron a otras 12 personas, también de origen magrebí, en la zona del Hotel Riu Palace, en la Mola. En este operativo intervinieron la Guardia Civil del puesto de Formentera y la USECIC.

La tercera actuación del sábado se produjo a las nueve de la mañana en el Camí s’Estufador, donde la Guardia Civil interceptó a otras 13 personas de origen magrebí.

Con la llegada registrada este martes, la Guardia Civil ha localizado en Formentera a 54 personas migrantes desde el pasado sábado.