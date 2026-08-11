La senadora por Ibiza y Formentera carga contra la gestión de las playas de Formentera y exige más previsión

La senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, ha reclamado al Consell de Formentera y al Govern balear una mejor planificación y coordinación para evitar que se repitan los problemas registrados esta temporada con las concesiones y servicios de las playas de la isla, según un comunicado de la organización Eivissa i Formentera al Senat.

Massanet hizo estas declaraciones tras reunirse este lunes con la presidenta de la Asociación de afectados por la delimitación de Costas de Formentera, María José Mayans, con quien abordó tanto la situación de las propiedades afectadas por los deslindes como la polémica de este verano en torno a las instalaciones de temporada.

La senadora considera que lo ocurrido pone de manifiesto una “grave falta de planificación y coordinación en la gestión del litoral de Formentera”.

“Es difícil entender que una situación conocida desde hace meses llegue en plena temporada turística sin estar resuelta y que la respuesta final del Govern balear sea cesar a la directora general de Costas. Cambiar una persona no resuelve los problemas de fondo ni repara los perjuicios que ya se han producido”, ha afirmado.

Massanet considera que el Govern, como administración competente en la gestión del litoral, debe explicar cómo se ha llegado a esta situación y qué medidas adoptará para evitar que vuelva a repetirse. A su juicio, si existían discrepancias jurídicas o técnicas respecto a las concesiones adjudicadas por el Consell, deberían haberse detectado y resuelto con antelación.

“No es aceptable llegar al mes de mayo con empresas que han contratado personal, han buscado alojamiento para los trabajadores y han asumido compromisos económicos sin saber con certeza en qué condiciones podrán trabajar”, ha señalado.

También reclama responsabilidades al Consell

Massanet considera que el Consell de Formentera también debe asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y anticiparse a los problemas.

“El Consell es la administración más próxima y la que mejor conoce la realidad de nuestras playas. Su responsabilidad no puede limitarse a presentar recursos cuando aparece el problema; debe planificar, anticiparse y coordinarse con el Govern balear para que las decisiones lleguen antes de que comience la temporada”, ha afirmado.

La senadora ha precisado que sus críticas no implican defender un determinado número de hamacas ni cuestionar las restricciones para proteger el litoral. “Si una playa ha perdido arena o su situación ambiental obliga a reducir la ocupación, evidentemente hay que hacerlo. Pero una cosa es proteger el litoral y otra gestionarlo tarde y mal. Formentera necesita rigor ambiental, pero también previsión, seguridad jurídica y una Administración que funcione”, ha señalado.

Los deslindes de Costas

Durante la reunión también se abordó la situación de las personas afectadas por los deslindes de Costas y la necesidad, según Massanet, de buscar un marco jurídico que permita proteger el litoral de Formentera sin generar inseguridad jurídica ni perjudicar los derechos legítimos de los propietarios afectados.

La senadora defiende que las políticas de Costas deben tener en cuenta las características específicas de cada territorio y combinar criterios técnicos, seguridad jurídica y diálogo con los afectados.

Massanet ha trasladado a la asociación su disposición a estudiar las reivindicaciones planteadas y las posibles vías de actuación desde el ámbito estatal, especialmente en cuestiones relacionadas con la normativa de Costas y con las competencias que siguen correspondiendo al Estado.