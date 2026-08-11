Los funcionarios de la dirección general de Costas cuestionan el cese de Xima Ferrer y reivindican su gestión en Formentera

Un total de 21 funcionarios de la dirección general de Costas y Litoral del Govern, entre ellos el jefe del departamento de Costas y las responsables de Autorizaciones, Sanciones y Concesiones, han salido en defensa de la su directora general Xima Ferrer, recientemente cesada por el Ejecutivo balear. En una carta dirigida al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, cuestionan una decisión que consideran difícil de comprender a la vista del trabajo desarrollado durante su etapa al frente del departamento y por el respaldo que, aseguran, brindó a los criterios técnicos y jurídicos de los funcionarios.

La carta la compartió este martes la propia Ferrer en Facebook, donde ella misma agradecía "el trabajo, la profesionalidad y el compromiso" del que fue su equipo.

Parte del escrito se centra en las instalaciones de temporada de las playas de Formentera, uno de los asuntos considerados desde el principio como razón de la destitución. Los funcionarios explican que determinados servicios habían sido adjudicados por el Consell de la isla antes de contar con la autorización de Costas. Cuando posteriormente se tramitó esa autorización, explican, "la documentación presentada y las actuaciones que podían ser autorizadas de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos no coincidían con lo adjudicado por el Consell". Costas se encontró entonces ante una situación condicionada por decisiones previas de otra Administración y debía resolver conforme al expediente, los informes y la normativa.

"La aplicación de criterios técnicos y jurídicos no siempre conduce a la solución más sencilla", subrayan, y recuerdan que esa es la función de "una Administración pública sometida al principio de legalidad".

La carta añade que se presentó un recurso resuelto por el servicio jurídico, que "acordó la retroacción del procedimiento, contra el criterio mantenido por esta dirección general de que, por el alcance de las modificaciones planteadas y de acuerdo con la normativa aplicable, procedía la presentación de una nueva solicitud". Los funcionarios aseguran además que las discrepancias no se limitaron a Formentera y que, en otro asunto, llegaron a provocar "la avocación de la competencia para resolver", es decir, a que un órgano superior asumiera la resolución del expediente.

Dimisiones tras la salida de Ferrer

El cese está teniendo también consecuencias internas. Según el escrito, "distintos responsables de la dirección general han decidido ya dejar sus puestos", lo que supone "una pérdida de experiencia y conocimiento" en un ámbito especialmente complejo.

La preocupación de los trabajadores va más allá de la destitución de Ferrer. Alertan del mensaje que este episodio puede trasladar a los empleados públicos llamados a sostener criterios técnicos y jurídicos aunque no coincidan con las expectativas sobre un expediente. El escrito concluye considerando "de justicia" reconocer públicamente la labor de Ferrer y expresa su desacuerdo con un cese que pone fin, aseguran, a una forma de trabajar "rigurosa, responsable y comprometida con la defensa del interés general".