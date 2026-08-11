Formentera celebra las fiestas de la Mare de Déu d'Agost con una noche entre 'orelletes', baile tradicional y música en Sant Ferran

Sant Ferran celebrará este sábado, 15 de agosto, las fiestas de la Mare de Déu d’Agost con una jornada que combinará artesanía, actividades infantiles, tradición, música y baile en la plaza de la Iglesia.

La programación comenzará a las 19 horas con una exposición de artesanía de Ibiza y Formentera. Una hora más tarde se celebrará un taller creativo para niños a cargo de los artistas del Mercat Artístic de Sant Ferran.

También a las 20 horas tendrá lugar una misa cantada con la participación del Coro de la Parroquia de Sant Ferran.

A partir de las 21 horas llegará uno de los actos más tradicionales de la jornada, con una exhibición de ball pagès a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells, acompañado de una invitación a orelletes y vino dulce para todos los asistentes.

Conciertos

La música tomará después el protagonismo. A las 22 horas está previsto el concierto de Yacki Lazzari, una cantante, guitarrista y compositora argentina que forma parte junto a Nacho Mangione del dúo de pop-rock alternativo El Fin del Cuento, creado en 2018. También publica música en solitario bajo el nombre Yacki Lazzari - YäX. Su trabajo se mueve entre el pop y el rock alternativo, con guitarras y sintetizadores

A las 23 horas está previsto que suba al escenario la formación formenterense Arredefolk, un grupo nacido en la Navidad de 2024. Lo forman Maria José Cardona, Genoveva Tur, Pere Serra y Cristian Tur y su propuesta fusiona el folk tradicional pitiuso, con instrumentos como castanyoles, tambor, flauta o espasí, con bases electrónicas y ritmos contemporáneos.

La fiesta continuará pasada la medianoche, con DJ Padjesa y DJ Burbaia, que se encargarán de cerrar la programación musical.

Todos los actos se desarrollarán en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran. Durante la celebración habrá además una barra con bocadillos y bebidas a cargo de la colla Es Xacoters.