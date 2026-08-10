Formentera presenta nuevas alegaciones para recuperar parte de las hamacas y sombrillas denegadas

Las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera vuelven a estar en el centro del debate por una polémica que comenzó a principios de la temporada estival, cuando desde la dirección general de Costas y Litoral del Govern balear se autorizó solo parcialmente la propuesta presentada por el Consell para el periodo 2026-2029, dejando fuera una parte de las instalaciones solicitadas.

Desde entonces, el Consell ha defendido que algunas de esas denegaciones responden a una interpretación demasiado restrictiva de la normativa, mientras que desde el Govern se ha insistido en la necesidad de cumplir los criterios establecidos por la legislación de Costas. La polémica ha coincidido con la sustitución de Xima Ferrer por Joan Jaume Mulet al frente de la dirección general de Costas y Litoral. El Consell desvincula esta destitución de las gestiones realizadas desde Formentera para defender su propuesta, aunque otras voces cercanas al proceso apuntan como origen del cese su aplicación sin fisuras de la legalidad vigente sin atender a presiones de ningún tipo.

Ahora, el procedimiento ha dado un nuevo giro. Según el Consell, el Govern balear ha decidido volver atrás en la tramitación de la autorización después de reconocer que el Consell no había tenido la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que se dictara la resolución que originó la polémica. Esta decisión ha abierto un nuevo plazo para que Formentera aporte documentación y formule alegaciones.

Así, la Junta de Gobierno del Consell aprobó el pasado martes estas nuevas alegaciones ante la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. "Los servicios técnicos y jurídicos de la institución han trabajado en la preparación de la documentación con la que pretenden defender las instalaciones que quedaron parcialmente denegadas", asegura un comunicado del ejecutivo insular.

Margen de interpretación de la normativa

El Consell sostiene en estas nuevas alegaciones que algunos de los criterios utilizados para rechazar determinadas instalaciones se han aplicado de forma excesivamente restrictiva y que no tienen en cuenta las características físicas de las playas de Formentera. También argumenta que la propia normativa permite cierto margen de interpretación, en línea con un informe de los servicios jurídicos de la conselleria balear.

Igualmente, defiende que la propuesta presentada cumple la Ley de Costas, los criterios de la Orden reguladora de las instalaciones de temporada (Ocamat) y la normativa ambiental vigente. Además, recuerda que existe una resolución favorable de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal que declara la no afección de las instalaciones de temporada a la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, así como otros dos informes del Parque Natural que sirven de base para las alegaciones.

También señala que las ocupaciones propuestas se mantienen por debajo de los límites máximos establecidos por la normativa estatal: un 10% en las playas naturales y un 50% en las urbanas.

El Consell ha presentado también una cartografía actualizada tomando como referencia la ortofotografía de 2024, los informes del Parque Natural y la normativa vigente. La documentación no incorpora nuevas instalaciones, sino que mejora la justificación técnica de las ya solicitadas, según el Consell.

Entre las cuestiones que generan discrepancias se encuentran las distancias respecto a las dunas, la zona activa de playa y las franjas de paso. El Consell sostiene que la normativa permite adaptar determinados criterios cuando exista una justificación técnica suficiente y se garanticen la conservación ambiental y el uso público de las playas.

Además, cuando las características físicas de una playa impidan colocar todos los elementos previstos, el Consell considera que debería reducirse su número, no denegar el lote al completo.

El Consell niega presiones sobre el Govern

Respecto a las informaciones aparecidas en los últimos días en diferentes medios, el Consell de Formentera reitera que la defensa de las instalaciones de temporada se ha llevado a cabo en todo momento por los canales administrativos e institucionales correspondientes y rechaza cualquier interpretación que pueda sugerir presiones sobre personal técnico o responsables del Govern. También asegura que no tenía conocimiento previo del cese de la jefa de Costas y desvincula esa decisión de sus gestiones.

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha asegurado que "Formentera no ha presionado a nadie. Hemos hecho lo que corresponde a cualquier administración: defender los intereses de la isla con informes, argumentos técnicos y por los canales institucionales establecidos”.

"No estamos pidiendo ninguna excepción ni ningún trato de favor. Lo que pedimos es que la normativa se aplique con criterios técnicos, proporcionales y adaptados a la realidad de las playas de Formentera”, insiste Castelló.

La consellera ha recordado además que la protección del litoral es una prioridad compartida, pero considera que esta protección es “perfectamente compatible con unos servicios de temporada ordenados, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”.