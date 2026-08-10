Así se podrá acceder a las zonas restringidas de Formentera durante el eclipse del 12 de agosto

Con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, el Consell de Formentera ha informado de los diferentes medios que podrán utilizarse para acceder a los inmuebles situados dentro de las zonas que estarán sometidas a restricciones de circulación. Las medidas afectarán especialmente a la zona de es cap de Barbaria, donde el acceso estará restringido con el objetivo de garantizar la seguridad, facilitar la movilidad y proteger este espacio natural ante la afluencia de personas prevista con motivo del eclipse.

En concreto, desde el cruce de Cala Saona hasta el faro de es cap de Barbaria, el acceso estará controlado por los servicios de seguridad y emergencias. Las personas que necesiten acceder a los inmuebles situados dentro de esta zona podrán hacerlo siempre que acrediten razonablemente el motivo del acceso.

Para ello podrán presentar el DNI o NIE si el domicilio que figura en el documento coincide con la vivienda a la que se pretende acceder; el permiso de circulación del vehículo cuando conste la misma dirección, o un certificado o volante de empadronamiento, tanto en formato papel como digital. También podrán utilizarse recibos o contratos, como el IBI, facturas de suministros de electricidad o agua, contratos de alquiler u otros documentos en los que consten el nombre y la dirección.

Las llaves del inmueble, aunque por sí solas no acreditan la residencia, podrán contribuir junto con otros indicios a verificar el motivo del acceso. También podrá tenerse en cuenta la manifestación de la persona interesada, siempre que pueda ser verificada razonablemente.

Hoteles y viviendas turísticas

En el caso de hoteles, apartamentos, viviendas turísticas u otros establecimientos situados dentro de las zonas restringidas, será posible presentar reservas o documentos que acrediten el alojamiento.

El dispositivo prevé, por tanto, que residentes, propietarios, arrendatarios y personas que tengan acceso a un inmueble situado dentro de una zona restringida puedan llegar hasta él siempre que acrediten razonablemente esta circunstancia mediante documentación oficial, documentación relacionada con el inmueble o cualquier otro medio que permita verificarla, a criterio de los agentes actuantes.

Por otra parte, las personas que quieran asistir a la jornada especial de observación del eclipse organizada por el Consell de Formentera, con la colaboración de la Asociación Astronómica de Formentera, deberán acceder a la zona de observación de es cap de Barbaria exclusivamente mediante autobuses lanzadera. No estará permitido llegar hasta allí en vehículo privado.

El servicio especial contará con cuatro salidas programadas a las 17.45, 18, 18.30 y 18.50 horas desde una parada provisional habilitada en la circunvalación de Sant Francesc, en la calle de Sa Tanca Vella, junto a la rotonda de Can Ramon.

Lluvia de estrellas en es Cap

El precio de la entrada a la actividad incluye el trayecto de ida y vuelta en el autobús lanzadera, así como el desplazamiento mediante las líneas regulares de transporte público hasta el punto de salida. Con motivo del evento, el servicio de autobuses se reforzará con recorridos adicionales.

Para el regreso no habrá una hora asignada a cada asistente. Los autobuses comenzarán a salir a partir de las 21.30 horas y continuarán prestando servicio hasta las 23 horas. Las salidas se realizarán progresivamente, a medida que los vehículos completen su capacidad, en dirección a la circunvalación de Sant Francesc.

La jornada de observación contará con cuatro telescopios profesionales y pantallas para seguir el fenómeno. Una vez finalizado el eclipse, la programación continuará con una actividad de observación de la lluvia de estrellas hasta aproximadamente las 23 horas.

Las restricciones de circulación previstas para el 12 de agosto responden a criterios de seguridad vial, capacidad de las vías, protección de las personas y conservación del espacio natural. El Consell recomienda a quienes puedan verse afectados que planifiquen sus desplazamientos con antelación y lleven consigo alguno de los documentos que permitan acreditar el motivo de su acceso.