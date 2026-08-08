Interceptadas 33 personas llegadas a Formentera en patera

Un total de 33 personas de origen magrebí han sido interceptadas durante la madrugada y la mañana de este sábado en Formentera en tres diferentes actuaciones, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La primera intervención se ha producido a la una de la madrugada de este sábado, 8 de agosto, en el Camí de s’Estufador, donde la Guardia Civil del puesto de Formentera ha interceptado a ocho personas.

Horas después, a las seis de la mañana, se ha producido una segunda actuación en la zona del Hotel Riu Palace, al final de Migjorn, al pie de la Mola, también en Formentera. En este caso han sido localizadas doce personas de origen magrebí. En el operativo han intervenido la Guardia Civil del puesto de la isla y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

La tercera interceptación ha tenido lugar a las nueve de la mañana, de nuevo en el Camí de s’Estufador, donde la Guardia Civil ha localizado a otras trece personas de origen magrebí.

Estas tres nuevas interceptaciones se suman a las actuaciones registradas durante las últimas horas en las costas pitiusas, especialmente en Formentera, donde este viernes fueron localizadas 24 personas de origen magrebí en la zona de es Caló.

Con la intervención del viernes, y las actuaciones producidas durante la tarde y la noche del jueves, el número de personas interceptadas tras entrar en el país de manera irregular en menos de 24 horas había ascendido a 64, todas ellas cerca de la costa o ya en territorio de Formentera.

Nuevas llegadas tras una jornada de intensa actividad

Las llegadas registradas este sábado elevan ahora la cifra total a 97 migrantes arribados a las islas desde el jueves en las Pitiusas, siempre según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Baleares, que por otra parte sigue sin ofrecer más información, como por ejemplo si hay personas heridas o mujeres embarazadas o menores.

Durante la tarde y la noche del jueves se produjeron varias intervenciones más en aguas próximas a Formentera y en la propia isla. A ellas se sumó este viernes la localización de los 24 migrantes en es Caló y, ya este sábado, la interceptación de estas 20 personas en el Camí de s’Estufador y en la Mola.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de esta última llegada ni sobre el estado de las personas interceptadas.