La llegada de una nueva patera eleva a 64 el número de migrantes interceptados en Formentera

Una nueva actuación este viernes relacionadas con la llegada de pateras a las costas pitiusas, que se suma a las producidas durante la tarde y la noche del jueves, eleva la cifra de migrantes interceptados a 64, todos ellos cerca de la costa o ya en territorio de Formentera. En esta última intervención han sido localizados 24 magrebíes en la zona de es Caló. Con estos, y en menos de 24 horas, el número de personas que han entrado de manera irregular en el país a través de las Pitiusas se eleva a 64.

La primera intervención tuvo lugar a las 19.47 horas, cuando una embarcación de Salvamento Marítimo rescató a 13 personas de origen magrebí que navegaban en una embarcación a tres millas al suroeste de Formentera.

Poco después, a las 21.30 horas, fue interceptada una persona de origen magrebí en la localidad de Sant Francesc. En esta actuación intervinieron agentes la Guardia Civil del puesto de Formentera, el puesto principal de Sant Josep y la Policía Local de Formentera.

La tercera intervención se produjo a las 23.42 horas, con el rescate de 24 personas de origen magrebí a siete millas al sureste de la Mola, también en Formentera. En este operativo participaron Salvamento Marítimo y agentes de la Benemérita en Sant Josep.

En total, estas tres actuaciones de la tarde y la noche de este jueves dejaron 38 personas rescatadas en el mar y una persona interceptada en tierra en Formentera.

Llegada por la mañana en Ibiza

Estas intervenciones se suman a la registrada a primera hora de este jueves en Ibiza. A las 8.20 horas, once personas de origen magrebí fueron interceptadas en la carretera de ses Salines, en el municipio de Sant Josep, después de haber llegado a la isla en una patera.

La embarcación fue abandonada en la Xanga, una zona próxima a sa Sal Rossa (Sant Josep). En su interior quedaron prendas de vestir, chalecos salvavidas, bidones de combustible y bolsas, entre otros residuos.