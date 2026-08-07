Investigan la desaparición de parte del balizamiento en varias playas de Formentera

El Consell de Formentera investiga las causas de la desaparición de parte del balizamiento instalado este verano en distintos puntos del litoral de la isla, después de detectar en los últimos días incidencias en ses Canyes, es Trucadors y s’Espalmador. La institución no descarta, entre las hipótesis que baraja, que algunas de las boyas hayan sido retiradas de forma intencionada.

El caso más reciente se ha registrado esta semana en ses Canyes, donde los servicios técnicos comprobaron que varias de las boyas que delimitaban la zona de baño habían sido soltadas. Posteriormente, fueron recuperadas en la playa de es Pujols. Incidencias similares se habían detectado anteriormente en es Trucadors y s’Espalmador, sin que por el momento conste que fueran provocadas por embarcaciones.

El Consell instaló durante julio el balizamiento en Cala Saona, ses Illetes, es Trucadors, s’Espalmador, Llevant, es Pujols, es Caló, ses Canyes y Migjorn. Una de las novedades de esta temporada ha sido precisamente la incorporación de ses Canyes, que por primera vez dispone de este sistema para delimitar la zona de baño y reforzar la seguridad.

A estas incidencias se suma la registrada en Cala Saona, donde una embarcación arrancó parte del balizamiento. Los daños ya han sido reparados por Deltasub, empresa adjudicataria del contrato de instalación y mantenimiento, y el Consell tramita ahora la reclamación del coste de los desperfectos al armador. La compañía también deberá reponer las boyas desaparecidas en el resto de puntos afectados.

Un balizamiento marcado por los retrasos

La situación se produce después de que la instalación del balizamiento haya sido objeto de polémica por sus retrasos en las últimas temporadas. Este año, los trabajos no pudieron comenzar hasta el 24 de junio, después de que un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) paralizara cautelarmente la adjudicación. El tribunal desestimó el recurso el 5 de junio y levantó la suspensión del expediente. Semanas antes, tanto el PSOE como Gent per Formentera habían criticado que la temporada turística hubiese comenzado sin que todas las zonas de baño estuvieran correctamente delimitadas.

La controversia venía además de 2025, cuando el balizamiento no quedó completado hasta mediados de junio, pese a que los pliegos establecían que debía estar instalado, como mínimo, entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. Aquella campaña también generó críticas sobre la tramitación y la utilización de espacios municipales por parte del encargado de los trabajos.

Ante las incidencias de los últimos días, el Consell ha iniciado una revisión general de todo el balizamiento del litoral para localizar posibles boyas desenganchadas o desplazadas, ya sea por el impacto de embarcaciones, el oleaje u otras causas. El objetivo, señala la institución, es que la adjudicataria pueda reponer los elementos afectados y mantener correctamente delimitadas las zonas de baño durante el resto de la temporada.