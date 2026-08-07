Sa Unió niega presiones en la crisis de las hamacas de Formentera y culpa a GxF y PSOE del origen del problema

Sa Unió ha salido este viernes al paso de las críticas recibidas por la gestión de la crisis de los servicios de playa de Formentera por particulares y partidos políticos y niega de forma tajante que desde el gobierno insular se haya ejercido ningún tipo de presión sobre funcionarios públicos para influir en sus decisiones. La coalición que gobierna en la isla sostiene en un comunicado de prensa que su actuación durante los últimos meses se ha centrado en defender los intereses de Formentera, siempre "cumpliendo con la ley" y aportando los informes técnicos y jurídicos necesarios ante la dirección general de Costas y Litoral.

La vicepresidenta insular, Verónica Castelló, asegura que durante este periodo el Consell ha presentado "enmiendas, recursos y alegaciones" relacionadas con la renovación de las autorizaciones de hamacas y sombrillas con el objetivo de defender "Formentera, la ciudadanía y la propia economía de la isla".

Según Sa Unió, la prioridad ha sido desde el primer momento "desbloquear" una situación que estaba perjudicando a los servicios de temporada de las playas, que considera esenciales para la isla y para la atención tanto de residentes como de visitantes.

El gobierno insular sitúa, sin embargo, el origen del conflicto en la licitación impulsada durante la anterior legislatura por GxF y PSOE. Sa Unió sostiene que ese procedimiento estableció una duración superior a la de las propias autorizaciones de Costas y que esa decisión está detrás de parte de los problemas que sufren actualmente los adjudicatarios.

Campaña de desprestigio

La coalición lamenta por ello que las formaciones que integraban el anterior gobierno insular responsabilicen ahora al actual ejecutivo de la situación y las acusa de promover una "campaña de desprestigio" contra Sa Unió y el Govern balear.

"Es una pena que no asuman su responsabilidad. Nosotros sí hemos luchado por aportar una solución que no perjudique a nadie y siempre lo hemos defendido con garantías jurídicas", afirma Castelló.

Por su parte, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha reiterado el compromiso de su gobierno de seguir trabajando "con responsabilidad, transparencia y dedicación" para garantizar el mejor servicio posible en las playas de Formentera.