UGT reprocha al Consell de Formentera su escasa implicación durante la negociación de la huelga de residuos

UGT Servicios Públicos ha mostrado su malestar con la actitud mantenida por el Consell de Formentera durante las negociaciones que han permitido finalmente evitar la huelga de recogida de residuos prevista para este domingo, 9 de agosto. El sindicato considera, en un comunicado de prensa emitido para dar cuenta del resultado de la negociación, que los responsables políticos de la institución insular se mantuvieron al margen durante prácticamente todo el conflicto y que solo intervinieron cuando el acuerdo entre los trabajadores y PreZero estaba a punto de cerrarse.

La organización sindical sostiene que, mientras avanzaban las conversaciones entre la plantilla y la concesionaria, el Consell estuvo "más preocupado" por establecer los servicios mínimos ante una eventual huelga que por intervenir para tratar de resolver las causas que habían provocado el conflicto laboral.

Según la versión de UGT, esa falta de implicación se mantuvo incluso durante la mediación celebrada en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib) este jueves 6 de agosto, donde empresa y representantes de los trabajadores consiguieron acercar posiciones hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

El sindicato critica especialmente que la institución insular decidiera intervenir únicamente en la fase inmediatamente anterior a la firma, una actuación que, asegura, provocó malestar entre los integrantes de la comisión negociadora. UGT utiliza términos especialmente duros para valorar este comportamiento y considera que demuestra una "absoluta inmadurez ante un conflicto de estas dimensiones".

El Consell celebra el acuerdo

Esta interpretación contrasta con la ofrecida por el propio Consell después de conocerse el acuerdo. La institución aseguró que "desde el primer momento" había ejercido "las funciones de seguimiento y coordinación que le corresponden como Administración titular del servicio", al tiempo que había "respetado el proceso de negociación" entre PreZero y los representantes de los trabajadores.

Tanto el presidente insular, Óscar Portas, como la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, estuvieron presentes en la reunión celebrada en el Tamib. Portas defendió que "la responsabilidad y la voluntad de entendimiento demostradas por todas las partes han permitido encontrar una solución que beneficia al conjunto de la ciudadanía" y añadió que, cuando están en juego servicios esenciales, "el diálogo siempre es el mejor camino".

Castelló, por su parte, calificó el acuerdo como "una muestra de madurez y responsabilidad por parte de todas las partes implicadas" y subrayó que la prioridad era garantizar la continuidad del servicio y evitar las molestias que una huelga hubiera ocasionado tanto a residentes como a visitantes.

Subida salarial consolidable del 2,5%

Las críticas de UGT se producen después de que el sindicato y PreZero cerraran este jueves el pacto que permitió desconvocar la huelga. El acuerdo ha quedado registrado formalmente este viernes y contempla, entre otras medidas, la prórroga durante 2026 del actual convenio colectivo y una subida salarial consolidable del 2,5% con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

El pacto también establece el compromiso de implantar en 2027 un nuevo sistema de cuadrantes y organización del trabajo que sustituya el actual modelo de libranzas. Para UGT, este cambio debe contribuir a mejorar las condiciones de la plantilla y facilitar la captación y fidelización de trabajadores en un servicio especialmente condicionado por la insularidad.

Superada la amenaza inmediata de huelga, el sindicato sitúa ahora el siguiente punto clave en el próximo mes de noviembre, cuando deberá comenzar la negociación del nuevo marco laboral para 2027. UGT asegura que afrontará ese proceso con el objetivo de conseguir mejoras estructurales y consolidar los derechos de los trabajadores del servicio.