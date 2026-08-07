Formentera se tiñe de azul con ‘Illa Ciànica’, la nueva exposición de Eva Parey

Formentera acogerá a partir del próximo lunes 10 de agosto ‘Illa Ciànica’, una exposición de la fotógrafa Eva Parey que recorre el paisaje físico y humano de la isla a través de una colección de cianotipias de gran formato. La muestra se inaugurará a las 20 horas en la Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, en Sant Francesc, y podrá visitarse del 11 al 22 de agosto.

‘Illa Ciànica’ está construida a partir de negativos de fotografías tomadas en Formentera entre 2009 y 2025 y constituye la segunda parte de una trilogía dedicada a las raíces, la identidad y la memoria. El proyecto comenzó en 2023 con ‘Arrels en blau’.

A través de las series ‘Anatomia de l’ona’, ‘Ínsula’, ‘Les pageses van de curt’ y ‘Llar / Lar’, Eva Parey combina una mirada documental con una interpretación más simbólica del territorio. El paisaje, las personas y las formas de vida de Formentera se convierten así en los protagonistas de un relato visual sobre la identidad de la isla.

El proyecto parte de una idea central: la vida es un estado del agua. A partir de este concepto, la artista establece conexiones entre el mar, el territorio, la arquitectura, el trabajo de la tierra, el hogar y las personas, planteando una reflexión sobre la forma de habitar una isla y sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.

La cianotipia como lenguaje visual

Uno de los elementos que define la exposición es la técnica empleada para crear las obras. La cianotipia es un procedimiento fotográfico desarrollado en 1842 que permite positivar un negativo mediante la exposición a luz ultravioleta de un soporte tratado con sales férricas. El proceso da como resultado imágenes monocromas de intensos tonos azules, una característica que Eva Parey convierte en parte fundamental del lenguaje de la exposición. Con esta técnica, la fotógrafa recupera algunos de los orígenes de la fotografía y sitúa la luz, el tiempo y la materia como elementos esenciales de su trabajo.

‘Illa Ciànica’ propone, de este modo, una aproximación artística a Formentera que conecta fotografía, territorio y memoria, e invita al espectador a observar la isla más allá de su imagen paisajística más reconocible. La exposición permanecerá abierta del 11 al 22 de agosto, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Los domingos y los lunes por la mañana la sala permanecerá cerrada.