GxF responsabiliza a Prohens y Sa Unió del caos en los servicios de playa de Formentera tras el cese de la directora de Costas

Gent per Formentera (GxF) considera que el cese de Maria Joaquina Ferrer como directora general de Costas y Litoral no pone fin a los problemas generados esta temporada en las playas de la isla y sostiene que su salida confirma, a juicio de la formación, el "fracaso" de la política de litoral desarrollada por el Govern de Marga Prohens y por el equipo de gobierno insular de Sa Unió.

La formación insularista ha emitido este viernes un comunicado en relación con el relevo al frente de la dirección general de Costas, que el Govern ha hecho efectivo con el nombramiento del exalcalde de Llucmajor Joan Jaume. El Ejecutivo balear ha vinculado la decisión, entre otras cuestiones, a la "pérdida de calidad" que considera que se ha producido en los servicios de las playas de Formentera y a retrasos en la tramitación de expedientes, según unas declaraciones del portavoz del Govern balear Antoni Costa recogidas por Diario de Mallorca que la propia Ferrer ha desmentido a través de las redes sociales.

El problema de fondo

Para GxF, sin embargo, sustituir a la máxima responsable del departamento no soluciona las consecuencias de las decisiones adoptadas durante los últimos meses. El partido pone el foco en la reducción de hamacas y sombrillas, la incertidumbre que asegura que se ha generado entre los concesionarios y los perjuicios que, según sostiene, han sufrido empresas, trabajadores y familias vinculadas a los servicios de temporada. "Cambiar la persona responsable de la Dirección General no revierte las decisiones adoptadas ni repara los perjuicios causados", señala la formación.

La polémica se remonta al pasado mes de mayo, cuando la dirección general de Costas y Litoral resolvió las autorizaciones para las instalaciones temporales de las playas de Formentera para el periodo 2026-2029. La resolución autorizó 1.169 hamacas y 589 sombrillas, dejando fuera 681 hamacas y 339 sombrillas respecto a la propuesta presentada por el Consell. La reducción afectó a distintos lotes de Cavall d'en Borràs, ses Illetes, Llevant, es Pujols, es Copinar y Migjorn y provocó críticas tanto de la institución insular como de sectores empresariales de la isla.

En plena controversia, el conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, defendió entonces que el Reglamento de Costas debía cumplirse «guste o no guste», aunque aseguró que el Govern estudiaría los distintos casos para intentar "salvar lo salvable".

Promesas electorales

GxF amplía sus críticas más allá de la gestión concreta de esta temporada y recuerda que, durante la campaña electoral de 2023, Marga Prohens prometió una conselleria del Mar que actuaría como "único interlocutor" para los concesionarios y el sector y que buscaría hacer compatible la protección del litoral con la actividad económica y social. Según el partido, tres años después el resultado ha sido "exactamente el contrario", con retrasos, inseguridad y conflictos en la gestión de los servicios de temporada.

La formación atribuye la responsabilidad política de lo sucedido tanto a la presidenta balear como a Lafuente. También dirige sus críticas contra Sa Unió, a quien reprocha no haberse "anticipado" a la situación ni haber defendido suficientemente los intereses de Formentera ante el Ejecutivo autonómico.

GxF reclama ahora a Prohens que explique las razones por las que, a su juicio, ha fallado el modelo de gestión del litoral planteado al inicio de la legislatura y, especialmente, que detalle qué decisiones adoptará el Govern para resolver los problemas todavía pendientes. "Formentera no necesita un simple cambio de nombres, sino decisiones, seguridad y soluciones", concluye la formación en su comunicado.