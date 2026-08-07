El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

Como era de esperar, el Consell de Govern del Ejecutivo balear reunido durante la mañana de este viernes ha hecho efectivo el cese de la hasta ahora directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, y su relevo por el exalcalde de Llucmajor, Joan Cristòfol Jaume Mulet. Se trata de una decisión que se conocía extra oficialmente desde hace un par de días, pero que desde la conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua no habían querido confirmar hasta ahora.

El portavoz del Govern, vicepresidente y conseller de Economía, el ibicenco Antoni Costa, ha sido el encargado de dar la noticia en la habitual rueda de prensa que tienen lugar tras las reuniones del Consell de Govern. Costa ha destacado en su intervención que Joan Jaume, veterano militante del PP, "inició su trayectoria profesional en la Administración Pública en 1989 como asesor de la conselleria de Industria y Comercio" del Ejecutivo balear.

El portavoz del equipo de gobierno de Marga Prohens ha mencionado seguidamente que el nuevo director general toma el relevo de Maria Joaquina Ferrer, a quien "el Consell de Govern agradece muy sinceramente su trabajo".

Seguidamente, Costa ha asegurado que con este nombramiento, el Govern "refuerza la dirección general de Costas y Litoral apostando por un perfil que aporta una amplia experiencia en gestión pública e institucional en una etapa clave para consolidar las competencias autonómicas en materia de Costas y Litoral".

Presiones políticas

Con estas palabras se ha puesto fin a las especulaciones y rumores sobre la sustitución que circulaban por ámbitos políticos y empresariales tanto de Mallorca como de Formentera,. En ambas islas se había vinculado la sustitución de la hasta ahora directora general del ente dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo de Agua con su gestión de las autorizaciones de los lotes de hamacas y sombrillas de la pitiusa menor.

La decisión tomada por Ferrer Matas de rechazar la renovación de varias de las autorizaciones de servicios de playa esta temporada, basándose en varios incumplimientos de la normativa vigente, suscitó las críticas del Consell de Formentera y los empresarios afectados por la resolución.

Al conocerse la sustitución del máximo responsable de la costa balear en temas como la gestión del dominio público marítimo-terrestre o la protección ambiental del litoral, numerosas voces relacionadas con los servicios de playa de Formentera manifestaron su preocupación ante un movimiento "político" que podría deberse a la firme defensa de la legalidad de la dirigente ahora cesada y su intención de aplicar la normativa al pie de la letra, sin dejarse influir por supuestas presiones de tipo político o empresarial.