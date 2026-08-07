Eclipse solar
Formentera amplía a 540 las plazas para ver el eclipse desde el faro de es cap de Barbaria tras agotarse las reserva
El Consell habilita 100 nuevos puestos en los autobuses lanzadera para el 12 de agosto después de cubrirse las 440 plazas ofertadas inicialmente
La gran expectación por contemplar el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto desde el faro de es cap de Barbaria ha llevado al Consell de Formentera a tomar la decisión de ampliar en cien plazas el aforo previsto para el evento. La medida eleva hasta 540 el número de personas que podrán acceder a este emblemático punto de Formentera para seguir el fenómeno.
La ampliación llega después de que se hayan agotado las 440 plazas ofertadas inicialmente, una demanda que refleja el interés generado entre residentes y visitantes por vivir el eclipse desde uno de los enclaves más conocidos de la isla.
Para dar cabida a los nuevos asistentes, se ha reorganizado el servicio de transporte y se incorporarán las cien plazas adicionales a los autobuses lanzadera que partirán desde Sant Francesc a las 18 horas y a las 18.50 horas.
Las personas interesadas deberán reservar previamente su plaza a través de la plataforma de eventos del Consell de Formentera, en https://esdeveniments.formentera.es/es/.
Autobuses lanzadera
El acceso al evento en el faro de es cap de Barbaria se realizará exclusivamente mediante los autobuses lanzadera habilitados, como parte del dispositivo especial de seguridad organizado para esa jornada.
La carretera de es cap de Barbaria permanecerá cerrada desde el cruce con la carretera de Cala Saona entre las 16 y la medianoche. Durante ese periodo únicamente podrán circular los vehículos autorizados y los residentes de la zona, que deberán acreditar su residencia.
La restricción pretende mantener despejada la vía para facilitar una rápida intervención de los servicios de emergencia en caso de que se produzca cualquier incidencia durante una jornada en la que se espera una elevada afluencia de personas.
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