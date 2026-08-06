Descartan la implicación de otro vehículo en el accidente con cuatro heridos, uno de ellos grave, en Formentera

La Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil ha confirmado a Diario de Ibiza que en el accidente ocurrido durante la tarde del miércoles 5 de agosto no se vio implicado ningún otro vehículo aparte del Suzuki Jimny en el que viajaban cuatro personas, una de las cuales resultó herida de gravedad al salir despedida del vehículo.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.04 horas, en el kilómetro 5 de la carretera PM-820-2, que conecta el puerto de la Savina con es Pujols. Por causas que todavía investiga la Guardia Civil, el todoterreno descapotable de alquiler se salió de la calzada al tomar una curva cuando circulaba en dirección a es Pujols. El vehículo quedó volcado sobre su techo en el interior de s’Estany Pudent, con la parte delantera semisumergida y el resto de la carrocería suspendido sobre el agua.

Según el instituto armado, uno de los ocupantes resultó herido grave, otros dos sufrieron lesiones leves y el cuarto salió ileso. El herido de mayor consideración sería el pasajero que salió despedido del vehículo como consecuencia del vuelco y que, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Can Misses.

El accidente se produjo, además, a apenas un centenar de metros del lugar donde el pasado 22 de julio fallecieron dos mujeres de nacionalidad portuguesa tras colisionar la motocicleta en la que viajaban con un taxi.

Este tramo de la red viaria de Formentera, que bordea s'Estany Pudent y los estanques salineros, está especialmente concurrido durante los meses de verano por ser una de las principales vías de acceso a las playas del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. La zona acumula numerosos accidentes de tráfico, algunos de ellos de especial gravedad.

Accidentes anteriores

Entre los antecedentes más recientes figura el ocurrido el 15 de julio de 2023 a la altura de sa Sequi, en el que falleció a los 47 años Ignacio Redondo, director de la asesoría jurídica de CaixaBank. La víctima circulaba en motocicleta cuando colisionó con una furgoneta que transitaba en sentido contrario. Las causas concretas del accidente no llegaron a hacerse públicas.

La siniestralidad en la carretera entre la Savina y es Pujols se remonta a décadas anteriores. En marzo de 2004, tres mujeres resultaron heridas, una de extrema gravedad, tras volcar un Seat Ibiza con matrícula francesa a la altura del cruce de sa Roqueta, y en agosto de ese mismo año una pareja cayó con un quad al canal de sa Sequi resultando heridos. En mayo de 2006, el vuelco de un Jeep Wrangler también a la altura de sa Roqueta causó la muerte de uno de sus ocupantes, mientras que tres meses después falleció un motorista de 31 años al salirse de la PMV-820-2 y caer en un estanque salinero.

En agosto de 2010, un joven de 25 años murió y otro ocupante resultó herido grave después de que un Peugeot 306 con cinco pasajeros se saliera de la carretera y diera varias vueltas de campana. En julio de 2011 se registraron otros dos vuelcos: el de un autobús sin pasajeros, cuyo conductor sufrió contusiones, y el de un todoterreno con nueve ocupantes, que dejó ocho heridos.

Dos años después, en diciembre de 2013, dos jóvenes murieron al chocar su vehículo contra un poste y un muro cerca de es Pujols, en un accidente en el que se descartó la intervención de otro vehículo. Posteriormente, cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un siniestro relacionado con dos motocicletas en agosto de 2016, mientras que en julio de 2018 los dos ocupantes de una moto sufrieron heridas graves al colisionar con un turismo a la altura de la entrada al aparcamiento de uno de los establecimientos ubicados entre Cavall d'en Borràs y ses Illetes.