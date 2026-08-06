PreZero pacta con sus trabajadores una subida de salario del 2,5% y evita la huelga de basuras de Formentera

La huelga del servicio de recogida de residuos y limpieza de Formentera ha quedado desconvocada después del acuerdo alcanzado este jueves, 6 de agosto, entre PreZero, empresa concesionaria del servicio, y la representación de los trabajadores. El pacto evita unos paros que debían comenzar el próximo domingo, en plena temporada turística.

El acuerdo se cerró después de unas tres horas de negociación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib). Las partes han pactado prorrogar durante un año el convenio colectivo, que había vencido el 31 de diciembre de 2025, y aplicar una subida salarial del 2,5% con efectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. También se implantará un nuevo sistema de descansos en 2027 y la negociación del siguiente convenio comenzará en octubre.

La solución supone un giro respecto a las posiciones con las que comenzó el conflicto. UGT había denunciado que PreZero planteaba una congelación salarial hasta 2030, una propuesta que el sindicato consideraba "inasumible" ante el elevado coste de vida y las dificultades de acceso a la vivienda en Formentera. La asamblea de trabajadores aprobó por unanimidad iniciar las movilizaciones después de la reunión de la comisión negociadora celebrada el 22 de julio.

La convocatoria se hizo pública el 24 de julio y fue registrada formalmente cinco días después. Los paros debían iniciarse a las 22 horas del 9 de agosto y desarrollarse de manera intermitente hasta el día 31, concentrándose principalmente durante los fines de semana y las jornadas de mayor actividad turística. La protesta afectaba a la recogida de residuos, la limpieza viaria, la jardinería y el punto verde de la isla.

Un conflicto que se remonta a 2024

La negociación de este verano arrastraba el enfrentamiento económico que ya estuvo a punto de provocar una huelga en 2024. Aquel conflicto terminó también en el Tamib con un acuerdo que permitió aplicar una subida salarial del 4,5% para 2024 y otra del 4% para 2025. La huelga indefinida que debía comenzar el 3 de julio de aquel año quedó desconvocada.

UGT sostiene que el origen del nuevo conflicto no estaba únicamente en la oferta de PreZero. Según la versión sindical, el Consell de Formentera no habría abonado a la concesionaria las partidas económicas vinculadas al acuerdo de 2024 correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025.

PreZero habría utilizado esa deuda como argumento para no asumir nuevas mejoras salariales. El sindicato llegó a advertir de que la situación podía poner en riesgo los incrementos ya aplicados y provocar una reducción del 8,5% en las nóminas de la plantilla.

El Consell Insular ha celebrado el acuerdo y ha defendido que, desde el inicio del conflicto, ejerció las funciones de seguimiento y coordinación que le corresponden como administración titular del servicio, "respetando la negociación entre la empresa y los trabajadores", según una nota de prensa de la institución insular.

El presidente del Consell, Óscar Portas, señala en dicha nota que "la responsabilidad y la voluntad de entendimiento demostradas por todas las partes han permitido encontrar una solución que beneficia al conjunto de la ciudadanía". Portas ha añadido que, cuando están en juego servicios esenciales, "el diálogo siempre es el mejor camino".

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, destaca por su parte que la prioridad era "garantizar la continuidad del servicio y evitar las molestias que la huelga habría causado tanto a los residentes como a los visitantes". Portas y Castelló participaron en la reunión celebrada en el Tamib.

La subida del 2,5% y la prórroga del convenio permiten garantizar por ahora la normalidad del servicio durante agosto. No obstante, la corta duración del pacto traslada a las negociaciones que comenzarán en octubre la búsqueda de una solución más estable para las condiciones laborales de la plantilla y la financiación de la concesión.