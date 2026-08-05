El eclipse solar moviliza a Policía, Guardia Civil, bomberos y emergencias en Formentera

El Consell de Formentera informa de que, como el resto de administraciones de Baleares, activará el próximo miércoles un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar, ante la previsión de que un elevado número de residentes y visitantes se concentre en diferentes puntos de la isla. La principal medida será el cierre de la carretera des cap de Barbaria desde su cruce con la carretera de Cala Saona entre las 16 y la medianoche.

Durante ese periodo, indica el Consell en una nota de prensa, solo podrán acceder a la zona los vehículos autorizados y los residentes afectados, que deberán acreditar su residencia mediante el DNI o la documentación correspondiente. El Consell considera que esta restricción es necesaria para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener la carretera des cap de Barbaria como un corredor libre que permita actuar con rapidez a los servicios de emergencia ante cualquier incidencia.

La institución insular ha celebrado una reunión de coordinación con todos los cuerpos y servicios que participarán en el operativo. El objetivo, según explica, es coordinar los recursos disponibles, preservar la capacidad de respuesta y asegurar que los equipos de emergencia puedan intervenir con la máxima rapidez en caso de que sea necesario.

Todos los cuerpos participantes

En el dispositivo participarán efectivos de la Policía Local de Formentera, la Guardia Civil, la Guardia Civil de Tráfico, los Bombers de Formentera, Protección Civil, el servicio de Socorrismo del Consell de Formentera, técnicos de la dirección general de Emergencias del Govern balear, Agents de Medi Ambient, personal de Ibifor y del Ibanat.

El Consell movilizará además a una decena de voluntarios, que colaborarán en el control de los aparcamientos y en otras tareas de apoyo. Los diferentes cuerpos y servicios de seguridad y emergencias contarán con un refuerzo extraordinario y trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada.

El dispositivo de vigilancia estará operativo entre las 17 y las 22 horas. Durante ese periodo, habrá patrullas itinerantes por toda la isla para facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidencia. La presencia de los efectivos se intensificará especialmente en los principales puntos en los que se prevén concentraciones de personas.

Reunión celebrada en Formentera para coordinar el operativo por el eclipse solar. / Consell de Formentera

La Policía Local reforzará el operativo mediante la vigilancia aérea con un dron. Según el Consell, esta herramienta permitirá mejorar el seguimiento de las concentraciones y facilitar la detección temprana de posibles incidencias.

También en las playas

El servicio de Socorrismo ampliará también sus recursos con una embarcación de vigilancia nocturna. Los responsables de los distintos servicios trabajarán de forma coordinada desde un centro de operaciones que se instalará en las dependencias municipales de la Policía Local de Formentera.

El acceso al far des cap de Barbaria quedará reservado exclusivamente a las personas que utilicen el servicio de autobús lanzadera organizado para el acontecimiento especial previsto en este emplazamiento. Los autobuses saldrán de Sant Francesc a las 17.45, 18, 18.30 y 18.50 horas. El servicio ofrece un total de 440 plazas, que ya se han agotado.

El Mercat de la Mola y el faro de la Mola permanecerán cerrados excepcionalmente durante la jornada del miércoles. El objetivo de esta medida, según señala la institución insular, es evitar grandes desplazamientos y concentraciones simultáneas de personas en diferentes puntos de Formentera. Para compensar el cierre excepcional del mercado, los artesanos podrán instalar sus puestos el viernes de la misma semana.

Planificar con antelación la jornada

El Consell recomienda a la ciudadanía que planifique con suficiente antelación sus desplazamientos durante la tarde y la noche del miércoles, que respete el cierre de la carretera des cap de Barbaria y las restricciones de acceso establecidas, y que llegue con tiempo a los puntos previstos para observar el eclipse.

También aconseja llevar agua, protección solar y ropa adecuada para las altas temperaturas, así como seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia y el personal voluntario.

La institución pide estacionar únicamente en los espacios habilitados y evitar dejar vehículos fuera de las zonas autorizadas. Asimismo, recuerda que para acceder al far des cap de Barbaria durante el eclipse de sol será obligatorio utilizar el servicio de autobús lanzadera.