Terramoll inicia en Formentera una de las vendimias más tempranas de España

La bodega Terramoll ha comenzado la vendimia de 2026 en Formentera, que vuelve a situarse entre las primeras regiones vitícolas españolas en iniciar la recolección de la uva. La campaña arranca con buenas perspectivas y con la previsión de recuperar parte de la producción perdida durante los últimos años como consecuencia de la sequía.

Las precipitaciones registradas durante el otoño y el invierno permitieron que los viñedos afrontaran la primavera y el verano con unas reservas de agua muy superiores a las de campañas anteriores. Aunque los últimos meses han sido secos y calurosos, las cepas apenas han padecido estrés hídrico, lo que ha favorecido una maduración equilibrada y un excelente estado sanitario del viñedo.

La cosecha comienza aproximadamente una semana más tarde que en 2025. Las plantas todavía arrastran el desgaste provocado por varios años de escasez de lluvias, por lo que la bodega no espera una producción excepcionalmente abundante. No obstante, el balance inicial es optimista.

«Este ciclo ha sido muy favorable y estamos convencidos de que recogeremos más uva que el año pasado, con una calidad que, a día de hoy, apunta a ser excelente», señala Raúl Acha, viticultor y director técnico de Vintae, el grupo al que pertenece Terramoll.

Los viñedos de Terramoll en la Mola / Terramoll

Terramoll es una bodega ecológica situada en la Mola que elabora vinos de producción limitada vinculados al paisaje y al carácter mediterráneo de Formentera. Su proyecto apuesta por una viticultura respetuosa con el entorno y por la conservación de la actividad agrícola tradicional de la isla.

Una recolección manual y pausada

La vendimia se prolongará durante varias semanas y avanzará, según explica la bodega, «al ritmo natural de cada variedad y de cada parcela». Toda la uva se recoge manualmente y en pequeñas cajas, con el objetivo de preservar su integridad antes de llegar a las instalaciones.

Una vez en la bodega, permanece durante unas horas en una cámara de frío para conservar la frescura. A partir de ese momento, los vinos se elaboran con la mínima intervención posible para «expresar con honestidad el carácter del viñedo y la personalidad única de Formentera».

La campaña coincidirá además con las actividades de enoturismo de Terramoll. La bodega ofrece visitas guiadas de lunes a sábado, a las 10 y a las 18 horas, con un recorrido por los viñedos y las instalaciones, una degustación de tres vinos y un aperitivo elaborado con productos locales.

Durante estas semanas, los visitantes podrán conocer de cerca el proceso de recolección y el trabajo de la bodega en uno de sus momentos de mayor actividad. La experiencia tiene un precio de 40 euros para los adultos y 15 euros para los niños.