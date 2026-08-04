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Formentera renueva la señalización de 14 puntos de su patrimonio: molinos, torres y yacimientos arqueológicos

El Consell de Formentera potencia la divulgación de su patrimonio cultural con la renovación de la señalización de catorce puntos de interés

Una de las señalizaciones instaladas en Formentera.

Una de las señalizaciones instaladas en Formentera. / Consell de Formentera

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Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Formentera informa de la renovación de la señalización de catorce puntos vinculados al patrimonio cultural de la isla con una inversión de 6.079 euros. Esta iniciativa de la institución insular busca "mejorar la identificación de estos espacios y facilitar el acceso desde la red viaria a los diferentes elementos patrimoniales".

Los nuevos carteles, añade en un comunicado de prensa, sustituyen a señales que se encontraban muy deterioradas por el paso del tiempo y su exposición a la intemperie. En algunos puntos, la señalización anterior había llegado incluso a desaparecer.

Los catorce carteles ya se encuentran instalados en los arcenes de las carreteras de la isla e indican los accesos a diferentes elementos de interés cultural e histórico de Formentera, entre los que figuran molinos, torres de defensa, yacimientos arqueológicos y otros espacios vinculados a la historia insular.

Algunos de los puntos señalizados

En concreto, se ha renovado la señalización de sa Colònia-es Campament, la torre de la Gavina, el Molí Vell de la Mola, el camí de sa Pujada, Can Blai, los yacimientos de Cap de Barbaria I, II y III, la torre des Garroveret, la torre des Pi des Català y la torre de sa Punta Prima.

Algunos de estos puntos cuentan con varios carteles informativos debido a la necesidad de señalizar más de un acceso o sentido de circulación de los vehículos.

El Consell de Formentera señala que la nueva señalización permitirá que residentes y visitantes identifiquen con mayor facilidad los accesos a estos espacios y contribuirá a dar más visibilidad a un patrimonio que forma parte de la historia, el paisaje y la identidad de la isla.

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La institución insular enmarca esta actuación en sus trabajos de conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural de Formentera, tanto mediante la protección de los diferentes bienes como a través de medidas que faciliten su conocimiento y acceso.

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