Campaña Verano 2026
Migración
Localizadas 16 personas en una patera cerca de Formentera
Han participado Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep
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Ibiza
Un total de 16 personas de origen magrebí han sido rescatadas a las 17.09 horas de esta tarde mientras navegaban en una patera. Tal y como informa Delegación de Gobierno, la embarcación fue detectada a seis millas al sureste de la isla e intervinieron en el dispositivo de intercepción unidades del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep.
Hasta el momento, no hay disponible información acerca del estado de salud de los migrantes ni de su edad o sexo. Esta patera se une a la larga lista de intervenciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad de la isla han realizado en lo que va de 2026.
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