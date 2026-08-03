Localizadas 16 personas en una patera cerca de Formentera

Un total de 16 personas de origen magrebí han sido rescatadas a las 17.09 horas de esta tarde mientras navegaban en una patera. Tal y como informa Delegación de Gobierno, la embarcación fue detectada a seis millas al sureste de la isla e intervinieron en el dispositivo de intercepción unidades del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep.

Hasta el momento, no hay disponible información acerca del estado de salud de los migrantes ni de su edad o sexo. Esta patera se une a la larga lista de intervenciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad de la isla han realizado en lo que va de 2026.