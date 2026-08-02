Migración
Interceptados 17 migrantes en Formentera tras la llegada de una nueva patera
En los últimos días se han registrado otros dos rescates en aguas próximas a Ibiza, con un total de 40 personas localizadas en tres intervenciones
La Guardia Civil ha interceptado este domingo a 17 personas de origen magrebí llegadas en patera a Formentera, según ha informado la delegación del Gobierno en Balears.
La intervención se ha producido a las 8 horas de este domingo en la zona de el Pilar de la Mola. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
Esta nueva llegada se suma a otros dos rescates registrados en los últimos días en aguas próximas a Ibiza. El pasado 31 de julio, a las 11.20 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep rescataron a ocho personas de origen magrebí a 16 millas al este de la isla de Ibiza. Dos días antes, el 29 de julio, a las 13 horas, Salvamento Marítimo rescató a otras 15 personas de origen magrebí y asiático a 24 millas al noroeste de Ibiza.
En total, las tres intervenciones comunicadas por la delegación del Gobierno en Balears suman 40 personas migrantes localizadas en las Pitiusas entre el 29 de julio y el 2 de agosto.
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