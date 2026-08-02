Denuncian en Formentera un retraso de más de 30 minutos en la llegada de una ambulancia para atender a una mujer que finalmente falleció

La familia de una mujer de Formentera fallecida recientemente tras sufrir un accidente doméstico ha decidido hacer pública su indignación y frustración ante lo que considera un funcionamiento «ineficaz» del sistema de emergencias en la pitiusa del sur.

Según su relato y el registro del terminal móvil utilizado, transcurrieron más de 30 minutos desde la primera llamada al 112 alertando del grave estado en el que se encontraba la mujer tras el accidente hasta que llegó una ambulancia, pese a que el domicilio, situado en una céntrica calle de Sant Francesc, se encuentra a poco más de tres minutos del Hospital de Formentera.

Cuando llegaron los profesionales sanitarios, ya nada pudieron hacer por salvar su vida. “Nunca sabremos si habría podido recuperarse de haber llegado la ambulancia cuando debía”, se lamentan las portavoces de la familia, que se han puesto en contacto con Diario de Ibiza.

Por su parte, desde el servicio de atención sanitaria de urgencias en Balears SAMU 061 han asegurado que "se actuó en todo momento según los protocolos establecidos y, en cuanto al tiempo de respuesta en la asistencia, fue la mitad de lo que ha expresado la familia".

Primera llamada al 112

El accidente ocurrió a mediados de este mes, pasadas las seis de la mañana, cuando la mujer, de avanzada edad, sufrió una descarga eléctrica por causas que todavía no se han determinado y quedó tendida en el suelo de su vivienda.

Sus hijos y nietos acudieron de inmediato al escuchar sus lamentos y realizaron una primera llamada al 112 a las 6.34 de la mañana. La operadora les aseguró que una ambulancia ya se dirigía al domicilio y que un médico les atendería por teléfono mientras llegaba. "No dejaba de pedirnos datos como el DNI o la tarjeta sanitaria y nosotros le decíamos que ya buscaríamos después los papeles, que no era el momento”, añaden. Esa primera comunicación, que duró siete minutos, se cortó sin que pudieran hablar con el facultativo.

La familia realizó a partir de las 6.50 horas otras cuatro llamadas sucesivas al 112 y al 061 con la misma respuesta: La ambulancia estaba de camino y un médico les daría instrucciones. Las comunicaciones se interrumpieron nuevamente sin que se produjera esa atención telefónica.

La accidentada se mantuvo consciente durante los primeros minutos de espera, hablando con sus familiares, pero después dejó de responder. Una de sus nietas con conocimientos de medicina le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 20 minutos. Otro nieto se desplazó en bicicleta hasta el hospital para averiguar por qué la ambulancia no llegaba y presenció cómo el vehículo salía en ese momento hacia el domicilio.

Los sanitarios, que llegaron “unos 35 minutos después” de la primera llamada, siempre según la versión de la familia, explicaron que habían recibido el aviso apenas tres minutos antes.

Poco después se presentaron también agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y, algo más tarde, trabajadores de la compañía eléctrica Endesa.

Retraso también en los juzgados

Por si la desgracia de perder a un familiar sin saber si se hizo todo lo suficiente para evitar su muerte no fuera suficiente, esta familia también ha tenido que esperar una semana para poder dar sepultura a la finada, un periodo de tiempo que consideran excesivo.

Al tratarse de una muerte no natural, fue necesario practicar una autopsia y esperar la autorización judicial para entregar el cuerpo.

"No entendemos que haya que esperar siete días para enterrar a un ser querido por muy colapsados que estén los juzgados", denuncian.

Haciendo público su caso, la familia, que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales para conseguir una explicación oficial, busca hacer visible la “ineficacia” del sistema de emergencias en Formentera con retrasos habituales en el envío de ayuda “que no tienen ninguna lógica en un lugar tan pequeño”. Además, parece que esta circunstancia que ellos han vivido en primera persona se repite con frecuencia: “Cuando hemos contado nuestra experiencia, nos ha sorprendido la cantidad de gente que nos ha dicho que a ellos les ha sucedido algo similar en diferentes situaciones”, afirman.

“Algo está fallando y tiene que saberse y, sobre todo, solucionarse”, apuntan, sin lograr entender por qué una llamada realizada en Formentera tiene que atenderse en una centralita de Mallorca, lo que, a su parecer, dilata los tiempos de respuesta.