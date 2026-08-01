Accidente en Formentera: Un coche cae de las rocas a la playa ses Illetes

Un coche cayó esta madrugada por las rocas hasta escasos metros de caer al mar en la zona de ses Illetes de Formentera, en una imagen insólita. Un vídeo, grabado desde una embarcación, muestra el turismo encajado en una zona rocosa de la costa; posteriormente, una grúa acudió al lugar para retirarlo.

La grabación de María Gomez, que estaba en ese momento en la zona, comienza con una panorámica de las aguas turquesas dy de las embarcaciones fondeadas en los alrededores. A medida que la cámara se aproxima a la costa, puede distinguirse el turismo de color oscuro encajado en el desnivel de la orilla.

Bañistas sorprendidos con la escena

En la parte superior de la zona rocosa se observan varios vehículos estacionados y algunos bañistas contemplando la escena. El coche permanece en una posición muy pronunciada, con el frontal próximo al agua y la parte trasera elevada sobre las rocas.

La presencia del automóvil alteró durante unas horas la imagen habitual de una de las zonas del litoral más conocidas de Formentera y despertó la curiosidad de numerosos visitantes, que se acercaron para observar lo ocurrido.

Posteriormente, una grúa acudió hasta el lugar para retirar el vehículo.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que el coche terminó en ese punto, así como la identidad y el estado de sus ocupantes. Tampoco ha trascendido si alguna persona resultó herida o si las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente.