Un plan gratis para agosto en Formentera: snorkel guiado entre ecosistemas marinos

Dos jornadas gratuitas de snorkel interpretativo permitirán descubrir los bosques marinos y otros ecosistemas costeros de Formentera los días 7 y 18 de agosto. Las actividades, dirigidas a todos los públicos a partir de nueve años, tienen como objetivo acercar a la ciudadanía al patrimonio natural submarino de la isla y fomentar su conservación mediante la educación ambiental.

La iniciativa, organizada por la Fundació Cleanwave, Soldecocos y el GEN-GOB dentro del proyecto REshabay, contará con dos turnos en cada jornada. Las sesiones se desarrollarán desde la costa en diferentes playas de Formentera, que se determinarán en función de las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad de los participantes y la calidad de la experiencia.

Snorkel gratuito para descubrir los bosques marinos de Formentera. / GEN-GOB

Cada turno tendrá un máximo de diez participantes y ofrecerá una experiencia guiada para conocer los ecosistemas marinos del litoral de la isla. Durante la actividad, los asistentes aprenderán a identificar algunas de las principales especies presentes en los bosques de algas y en otros hábitats costeros, comprenderán la importancia ecológica de estos ecosistemas y conocerán las principales amenazas a las que se enfrentan.

Las sesiones estarán conducidas por las científicas marinas y educadoras ambientales Anaïs Palomar y Noelia Sosa Puig, quienes guiarán la actividad desde un enfoque vivencial, científico y divulgativo. La organización señala que se promoverá una experiencia participativa destinada a fomentar el conocimiento, el respeto y la implicación de la ciudadanía en la conservación del medio marino.

La actividad forma parte de las acciones de sensibilización del proyecto Reshabay, una iniciativa que promueve la conservación de los ecosistemas marinos de las Illes Balears mediante actuaciones de restauración, educación ambiental y participación ciudadana.

Las inscripciones son gratuitas y pueden formalizarse mediante el formulario habilitado a través del código QR disponible en el cartel de la actividad o en este enlace.