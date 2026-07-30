Jacques Petit-Jean-Boret: el artista que se descubrió en Formentera

Jacques Petit-Jean Boret falleció el pasado 19 de junio en el pueblo en el que eligió vivir en sus últimos años, Barjac (Francia). Su relación con Formentera se remonta al año 1980, cuando llegó por casualidad, a raíz de su pasión por los mapas. En una de esas observaciones se le quedó grabado el topónimo hasta que desembarcó en una isla virgen. Venía del mundo de la empresa y no estaba nada convencido de lo que hacía, así que recurrió a sus habilidades artísticas, que eran muchas y eligió la isla para desarrollarlas.

Al poco de llegar hizo amistad con Alain Depière y su familia, que llevaban un recóndito restaurante en la playa de Migjorn, ‘La Lagartija’, y más tarde la galería de arte Cadillac, en Sant Francesc Xavier. En el restaurante empezó a cantar y a tocar la guitarra, de tal forma que, poco a poco, con un repertorio de chanson française y temas propios fue ganando popularidad en otros locales de la época. Así comenzó a mantenerse económicamente.

Su buen humor, disponibilidad y honestidad le granjearon enseguida el cariño y la confianza de los vecinos y así estuvo viviendo casi 12 años seguidos en la isla. Según reconoce en su pagina web: jpjb.eu (actualizada dos días antes de su fallecimiento), descubrió aquí de lo que era capaz: «Viví [en Formentera] desde 1980 hasta 1991 —casi doce años ininterrumpidos—, aunque en total, incluidas mis visitas de regreso, sumaron más de quince años. Nunca antes me había sentido vinculado a un lugar concreto, pero allí pasé los momentos más felices de mi vida; allí descubrí mi vocación de pintor, aprendí a cantar en público y conocí a personas extraordinarias; allí empecé a centrarme en las flores y a construir una casa... y, cada vez que vuelvo, el corazón se me llena de emoción».

Pingüinos frente a la Fonda Pepe en una Formentera nevada, uno de sus imágenes más icónicas. / Jacques Petit-Jean Boret

Sus obras

Fue tanta la influencia que ejerció la isla en este artista polifacético que comenzó primero a dibujar y luego a pintar. Tenía una facilidad enorme para transmitir mensajes en sus obras. Utilizó su estilo hiperrealista para adentrarse en el mundo de los sueños, en el surrealismo. Así fue creando una serie de imágenes icónicas que forman parte de la memoria colectiva y que están grabadas a fuego en la generación que en los ochenta y noventa, andaba entre los veinte y cuarenta años.

Seguro que la 'forchuleta', tal y como la tituló, está en el recuerdo de muchos de los comensales de la Fonda Pepe. Al igual que una imagen anacrónica como era la Fonda invadida por pingüinos en un paisaje helado. O el ‘faromolino’ que aparece tras una tela rasgada por el pico de una gaviota. Sin olvidar su compromiso social y político que se plasmó en dos carteles. El primero fue el que ganó el concurso del Ayuntamiento de Formentera para las Jornadas Mab-Unesco de 1985 y el segundo, otro concurso, del Ayuntamiento de Ibiza, con motivo de la campaña sobre el sida de 1986. También creó la primera pegatina de Radio Illa Formentera y otra del movimiento ciudadano contra la urbanización de Can Marroig.

Una chuleta con la forma de Formentera, otra de sus obras más conocidas. / Jacques Petit-Jean Boret

Durante más de una década, Jacques fue un asiduo de la Fonda Pepe y terminó harto de interpretar a Moustaki con ‘Le Metèque’.

Polifacético

Con todo lo que aprendió y desarrolló en Formentera decidió marcharse al sur de Francia. Allí completó su periplo artístico con más creaciones en varias disciplinas. Ya no solamente componía música, escribía letras de canciones (más de mil), pintaba, esculpía y tuvo tiempo incluso de adentrarse en el mundo digital. En este capitulo merece la pena ver sus animaciones y sus creaciones audiovisuales su página web.

Volvió en varias ocasiones a Formentera para encontrarse con viejos amigos y contar historias pasadas, siempre con una sonrisa en la cara y con el espíritu de que la vida es el presente. Incluso buscó una casa, pero sin éxito. Su buen humor no lograba esconder que era una persona muy sensible y que sufrió por el amor hasta sus últimas consecuencias.

Lo que nos queda de Jacques, a los que tuvimos la suerte de conocerle, está relacionado con la calidad humana de las personas; con la alegría, el amor y también con el dolor. Jacques amó a esta isla y se descubrió en ella. Eso ya es un milagro que estuvo conectado con su compromiso y con ese regalo que convirtió a Formentera en un referente gráfico moderno de finales del siglo XX.