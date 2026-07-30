¿Hay medusas? ¿Qué bandera ondea? Formentera activa una web para consultar el estado de sus playas

El Consell de Formentera ha habilitado una plataforma web que permite consultar de forma fácil y rápida el estado de las playas de la isla, con información actualizada diariamente sobre las condiciones de baño.

Según informa la institución en una nota de prensa, la plataforma (https://info.safebeach.es/formentera) recoge datos de todas las playas vigiladas de Formentera, como el color de la bandera que ondea, el estado del mar, la presencia de medusas, la intensidad del viento, el estado del mar de fondo y otras incidencias que puedan afectar a las condiciones del baño.

Formentera activa una web para consultar el estado de sus playas. / Consell de Formentera

Los servicios de salvamento y socorrismo actualizan los datos cada día a las 11 horas, con el objetivo de ofrecer información fiable que permita planificar la jornada de playa con mayor seguridad.

Para facilitar el acceso al servicio, el Consell está instalando carteles informativos con un código QR en distintos puntos de la isla. Los usuarios pueden escanearlo con el teléfono móvil para acceder directamente a la plataforma y consultar de forma rápida y sencilla el estado de las playas.

El Consell de Formentera señala que este servicio pretende seguir facilitando el acceso a información útil y actualizada para disfrutar del litoral de la isla "con las máximas garantías de seguridad".