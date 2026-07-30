Acuerdo político para mejorar las compensaciones por insularidad del personal del Consell de Formentera

El pleno ordinario de julio del Consell de Formentera, celebrado este jueves, aprobó todas las propuestas y proposiciones incluidas en el orden del día, una circunstancia poco habitual en la institución. Entre las iniciativas más destacadas figuran dos relacionadas con las compensaciones que percibe el personal de la institución por trabajar y residir en la isla.

En primer lugar, se debatió la proposición del PSIB-PSOE para actualizar la indemnización por residencia a partir del incremento aprobado para el personal destinado en las Illes Balears el pasado 6 de julio en por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Salió adelante con los votos favorables de los socialistas, Gent per Formentera (GxF) y el conseller no adscrito Llorenç Córdoba, mientras que Sa Unió se abstuvo. La iniciativa insta a iniciar los trámites jurídicos, presupuestarios y de negociación necesarios para adaptar esta indemnización a las nuevas cuantías estatales, con efectos desde el 1 de julio de 2026.

Sa Unió justificó su abstención asegurando que comparte el objetivo de la propuesta socialista y que no quiso bloquearla, aunque considera que todavía falta concretar cómo se financiará. El equipo de gobierno afirmó que ya ha solicitado los informes jurídicos, económicos y de personal necesarios y reclamó al Estado que aclare si habrá financiación específica o una flexibilización de la regla de gasto para evitar que el coste recaiga únicamente sobre el Consell.

Complemento de insularidad

La segunda proposición, presentada por Córdoba y aprobada por unanimidad, tiene un alcance más amplio: reclama cumplir y ejecutar el acuerdo adoptado por el pleno del Consell el 27 de marzo de 2025 sobre el complemento de insularidad y la indemnización por residencia. Aquel acuerdo contemplaba encargar estudios jurídicos y de impacto presupuestario para implantar una mejora retributiva similar a la aplicada por el Govern balear, informar a los representantes sindicales, convocar una mesa de negociación y buscar los recursos necesarios para financiarla.

La iniciativa exige además al Consell que detalle lo realizado hasta ahora, que complete los informes pendientes, fije un calendario de aplicación y habilite la correspondiente dotación presupuestaria.

Devolución recarga tarjeta de transporte

Durante la sesión también se aprobó, pese a los votos en contra de Sa Unió, una proposición de GxF que obliga al Consell Insular a devolver a los usuarios bonificados de la nueva tarjeta de transporte de Formentera los cinco euros que hasta ahora se pedían como recarga inicial.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, explicó que esta cantidad se pedía para cubrir las penalizaciones que puede acarrear el "uso incorrecto" de la tarjeta. Es decir, cuando un usuario del transporte público no cumple con la obligación de validar su tarjeta al subir y al bajar del autobús, se le aplica una penalización no especificada. Los usuarios bonificados no pagan por el trayecto, pero deben disponer de saldo para afrontar esa eventual multa. Para evitar que la tarjeta se bloquee por falta de saldo y no permita utilizar el servicio, hasta ahora se «sugería» esta recarga inicial de cinco euros.

A partir de ahora, no solo no tendrán que ingresar dinero en la tarjeta para usarla, sino que se les devolverá la cantidad adelantada.

Pantalán de la Escuela de Vela

También se aprobó por unanimidad una proposición del mismo grupo político para reservar el pantalán de la Escuela Municipal de Vela de s’Estany des Peix a sus actividades formativas y evitar que sea utilizado por empresas privadas de alquiler de embarcaciones. La iniciativa reclama impedir el embarque y desembarque de pasajeros desde embarcaciones destinados a actividades económicas, y reforzar de forma inmediata la señalización, la vigilancia y el control para garantizar la seguridad de los alumnos, muchos de ellos menores y principiantes.

Financiación para los menores migrantes

Llorenç Córdoba, por su parte, sacó adelante por unanimidad su petición de que se ponga en marcha, antes de que finalice el año, "un sistema estable, suficiente y anticipado" para financiar la atención de los menores migrantes no acompañados tutelados por el Consell de Formentera.

El modelo se calcularía según el número de menores, los días de atención, el coste real de los servicios y los sobrecostes de la triple insularidad, con anticipos periódicos y una liquidación posterior. También se reclama que el Govern garantice fondos suficientes sin perjudicar otros servicios insulares y que se exija al Estado la cofinanciación correspondiente. Según las últimas cifras oficiales, a 30 de julio Formentera tutela a un total de 218 menores.

Finalmente, el pleno aprobó volver a reclamar al Estado la presencia permanente en la Savina de una embarcación de Salvamento Marítimo y otra del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como exigir la implantación de una oficina de atención presencial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que funcione todo el año. También se dio el visto bueno a la adhesión de Formentera a la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 y se respaldó la propuesta del Consell Asesor del Derecho Civil propio de Ibiza y Formentera de dar su apoyo al título III del anteproyecto de ley del régimen patrimonial del matrimonio.