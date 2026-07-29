Port Med gestionará el puerto de la Savina de Formentera durante los próximos 16 años

Port Med Formentera gestionará la nueva marina deportiva unificada del puerto de la Savina. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha seleccionado su propuesta como la oferta más ventajosa del concurso para explotar los amarres, los locales comerciales y las plazas de aparcamiento de estas instalaciones durante los próximos 16 años.

La empresa, que desde 2022 ya administra la zona de Poniente bajo la marca Marina La Savina, compromete una inversión de 16.660.542,87 euros, sin IVA, para modernizar las instalaciones, reorganizar los espacios exteriores y renovar la oferta comercial y de servicios.

La concesión comprende 41.851 metros cuadrados de dominio público portuario: unos 28.000 metros de lámina de agua, repartidos entre las dos dársenas y el muelle Comercial, y otros 13.800 metros cuadrados de superficie terrestre. Los pliegos establecieron una duración máxima de 16 años y una tasa de ocupación inicial de 1,1 millones de euros anuales, mejorable por los licitadores.

Un aparcamiento subterráneo y un nuevo edificio

La propuesta ganadora incluye un aparcamiento subterráneo con 90 plazas, un nuevo edificio con locales comerciales más abiertos y versátiles, terrazas y espacios cubiertos en la planta baja. También plantea una nueva urbanización de la marina, con zonas ajardinadas, mobiliario urbano y soluciones constructivas que den continuidad al paseo marítimo.

La APB justifica la elección porque Port Med obtuvo "la mejor valoración global del procedimiento" y destacó por "la calidad de su planteamiento funcional, urbanístico y ambiental". Según el organismo portuario, la empresa ofrece una solución que "moderniza las instalaciones y mejora la experiencia de usuarios y visitantes".

En cuanto a la configuración de la lámina de agua, la propuesta ganadora "optimiza el aprovechamiento de la superficie concesional y amplía la capacidad de la marina para atender distintos perfiles de navegación deportiva".

El proyecto incorpora asimismo microarrecifes artificiales de Ocean Ecostructures, elementos de hormigón ECOncrete destinados a favorecer la biodiversidad marina y el programa Bioremed Savina, desarrollado con Mediterranean Algae para reducir la eutrofización de las aguas portuarias, es decir, el deterioro del agua provocado por un exceso de nutrientes que favorecen la proliferación anormal de algas y microorganismos. A ello se sumarán puntos de recarga para vehículos de movilidad personal y una estación de carga rápida para coches eléctricos.

Un desenlace muy ajustado

Port Med se ha impuesto a otros tres candidatos: Desarrollos Concesionales Insulares (Decoin), D-Marin Opco Spain y Puertos y Litorales Sostenibles, esta última gestora hasta ahora de la dársena de Levante.

La pugna quedó prácticamente reducida en la fase final a Port Med y Decoin. En la valoración técnica del proyecto básico y la memoria de explotación, Decoin obtuvo 37,35 puntos, frente a los 35,88 de Port Med. D-Marin recibió 28,45 puntos y Puertos y Litorales Sostenibles, 26,14, según la información recabada por el digital Gaceta Náutica.

Port Med compensó esa desventaja con su propuesta económica. Ofreció incrementar en 1,4 millones de euros anuales la tasa de ocupación y solicitó el plazo máximo de 16 años. Decoin planteó una mejora de 500.000 euros tanto en la tasa de ocupación como en la de actividad y pidió una concesión de 14 años.

La oferta seleccionada no era la que contemplaba una mayor inversión directa. Puertos y Litorales Sostenibles propuso 21,69 millones de euros y D-Marin, 18,92 millones. Port Med quedó tercera, con 16,66 millones, por delante de los 14,94 millones comprometidos por Decoin. La adjudicación dependía, sin embargo, de la suma de numerosos criterios, entre ellos las tarifas, las tasas portuarias, la duración solicitada y la calidad funcional y ambiental del proyecto.

Los cálculos realizados tras abrirse las ofertas económicas situaban a Port Med y Decoin separadas por apenas unas décimas. La decisión final de la APB confirma que el equilibrio entre la propuesta urbanística, las condiciones económicas y las tarifas ha terminado inclinando la balanza en favor de la actual operadora de Poniente.

Empresa vinculada a Nicolás Mayol

Port Med Formentera es una sociedad limitada con domicilio en Palma vinculada al grupo empresarial de Nicolás Mayol, especializado en marinas deportivas, varaderos y servicios náuticos. Mayol asumió la administración única en 2021 y, desde mayo de 2026, comparte la gestión como administrador solidario con María Mayol Juan de Sentmenat.

La concentración de las dos marinas de la Savina en una única concesión provocó desde finales de 2024 un amplio rechazo político y social. Los partidos y colectivos de Formentera alertaron del riesgo de monopolio, del encarecimiento de los servicios y de la pérdida de espacio para residentes y pequeñas embarcaciones, y reclamaron reducir los 25 años previstos y mantener varios operadores.

La presión llevó a la APB a rebajar la concesión a 16 años, retirar parte de las obras y reforzar algunas garantías para residentes. El Consell llegó a impugnar los nuevos pliegos, pero retiró el recurso en febrero de 2026 por sus escasas posibilidades de prosperar. Pese a los cambios, se mantuvo la principal polémica: toda la marina deportiva quedará en manos de una sola empresa.