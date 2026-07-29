Dos nuevas ofertas de empleo para jóvenes cualificados menores de 30 años en Formentera

El Consell de Formentera ha abierto dos ofertas de empleo dirigidas a jóvenes con titulaciones de formación profesional de grado superior. Las contrataciones se enmarcan en el programa SOIB Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2026-2027.

La primera plaza corresponde a un puesto de técnico auxiliar de informática. Las personas candidatas deberán contar con una titulación en Administración de Sistemas Informáticos en Red o en Desarrollo de Aplicaciones Web o Multiplataforma.

La segunda oferta es para un supervisor del territorio. En este caso, se requiere una titulación en Gestión y Organización de los Recursos Naturales, Gestión Forestal y del Medio Natural o Educación y Control Ambiental.

Requisitos

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 4 de agosto. Para participar en el proceso, las personas aspirantes deberán tener más de 18 años y menos de 30 en el momento de la contratación, estar inscritas en el SOIB como demandantes de empleo y disponer de la titulación exigida para cada puesto.

Asimismo, deberán ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no haber tenido un contrato subvencionado por el SOIB durante los seis meses anteriores a la publicación de la oferta.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del portal del SOIB, donde se detallan las características de los puestos y los requisitos de acceso.

También pueden solicitar información en las oficinas del área de Desarrollo Local del Consell de Formentera, situadas en la venda des Brolls número 53, en Sant Francesc, o a través del teléfono 971 073 887.