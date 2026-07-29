Ya es oficial: La huelga de basuras y limpieza de Formentera comenzará el 9 de agosto

UGT ha registrado una convocatoria de huelga en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, jardinería y gestión del punto verde de Formentera. Los paros comenzarán el próximo 9 de agosto a las 22 horas y se desarrollarán de forma intermitente hasta el día 31, coincidiendo principalmente con fines de semana y jornadas de máxima actividad turística.

La decisión fue aprobada por unanimidad por la asamblea de trabajadores celebrada el pasado 23 de julio. El sindicato atribuye el conflicto tanto a la propuesta económica presentada por la empresa concesionaria, PreZero, como al supuesto incumplimiento por parte del Consell de Formentera de los acuerdos alcanzados en 2024 ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib).

Una subida salarial del 0% hasta 2030

Según ha informado UGT, durante la última reunión de la comisión negociadora, celebrada el 22 de julio, la empresa reiteró su propuesta de aplicar un incremento salarial del 0% entre los años 2026 y 2030. El sindicato considera esta oferta "totalmente inasumible".

UGT sostiene, no obstante, que el origen del conflicto no se encuentra únicamente en la propuesta empresarial. La organización sindical denuncia que el Consell no habría abonado las partidas económicas comprometidas para los ejercicios de 2024 y 2025, incluidas en los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga anunciada hace dos años.

Según la versión trasladada por PreZero a la mesa de negociación, esta deuda impediría a la empresa asumir mejoras salariales y podría llevarla incluso a revertir incrementos aplicados anteriormente. UGT calcula que esta posibilidad supondría una reducción del 8,5% en las retribuciones de la plantilla.

Paros en cuatro periodos

El calendario aprobado contempla cuatro periodos de huelga. El primero se extenderá desde las 22 horas del 9 de agosto hasta la misma hora del día 11. El segundo comenzará el 13 de agosto y terminará el día 16; el tercero se desarrollará entre el 19 y el 23, y el último abarcará desde el 26 hasta el 31 de agosto.

El comité de huelga recuerda que las movilizaciones previstas en 2024 fueron suspendidas después de que el Consell, la empresa y el sindicato alcanzaran un acuerdo de última hora. Sin embargo, UGT asegura que los compromisos adquiridos entonces "no han sido respetados" por los actuales responsables políticos.

La organización sindical considera que el conflicto podría haberse evitado si la institución insular hubiera cumplido sus obligaciones y advierte del impacto que una huelga de limpieza puede tener sobre la imagen de Formentera en plena temporada turística.

UGT mantiene su disposición al diálogo, pero afirma que no aceptará un convenio colectivo con una congelación salarial ni negociará bajo un marco en el que, según denuncia, el Consell incumple los compromisos económicos necesarios para garantizar la estabilidad del servicio y el bienestar de más de 55 familias de la isla.