Cuenta atrás para saber quién tendrá en sus manos el futuro del puerto de la Savina, en Formentera

La cuenta atrás para conocer quién tendrá en sus manos el futuro de la náutica deportiva del puerto de la Savina llega este miércoles a su momento decisivo. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se reúne a las 16 horas en Palma y, durante la sesión, está previsto que se decida qué propuesta resulta ganadora del concurso para gestionar los amarres, locales comerciales y aparcamientos del puerto formenterense durante un máximo de 16 años. El resultado podría conocerse al concluir la reunión, alrededor de las 20 horas.

Sobre la mesa se encuentran las ofertas de cuatro aspirantes: Port Med Formentera; Puertos y Litorales Sostenibles; Desarrollos Concesionales Insulares (Decoin) y D-Marin Opco Spain. Todos compiten por una concesión que abarca 41.851 metros cuadrados de dominio público portuario y que transformará el modelo actual, dividido entre dos marinas, en una explotación unificada.

La concesión tendrá una duración máxima de 16 años, aunque las empresas podían mejorar su puntuación ofreciendo un periodo inferior. El adjudicatario deberá abonar una tasa mínima anual de ocupación de algo más de 1,1 millones de euros, además de los porcentajes sobre el volumen de negocio generado.

La resolución corresponde a un Consejo de Administración presidido por José Javier Sanz e integrado por representantes de la Administración General del Estado, el Govern balear, los cuatro consells insulares, el Ayuntamiento de Palma, la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales y sectores económicos relacionados con los puertos.

Concurso polémico

La reunión pondrá fin a un procedimiento iniciado hace más de un año y medio y marcado desde el principio por el rechazo político y social que despertó en Formentera el modelo planteado inicialmente por la Autoridad Portuaria.

La APB anunció en diciembre de 2024 su intención de unificar las dos marinas existentes en la Savina y entregar toda la explotación a un solo concesionario. El primer planteamiento contemplaba una duración máxima de 25 años, una inversión mínima de unos 15 millones de euros, dos aparcamientos subterráneos con alrededor de 200 plazas, nuevos edificios, una marina seca y potenciar los amarres destinados al chárter durante la temporada alta.

El Consejo de Administración aprobó aquella propuesta pese a las críticas expresadas desde la isla. Los partidos y numerosas entidades cívicas consideraban que una decisión que iba a condicionar el principal punto de entrada y salida de Formentera durante un cuarto de siglo no podía adoptarse sin un proceso previo de participación.

Las objeciones se centraron especialmente en el riesgo de crear un monopolio, en la duración de la concesión y en el riesgo de que las elevadas inversiones exigidas revirtieran en un aumento de las tarifas de los amarres, locales y servicios.

Pliegos modificados

La movilización desarrollada desde Formentera no consiguió que la APB renunciara a la marina única, pero sí forzó una revisión sustancial del proyecto.

Así, la APB aprobó en mayo unos nuevos pliegos que redujeron la duración máxima de 25 a 16 años y rebajaron las inversiones obligatorias. También se eliminó uno de los dos aparcamientos, se suprimieron varios edificios previstos y se excluyeron actuaciones que dependían de una futura modificación del Plan Especial del puerto.

Los pliegos definitivos establecieron un mínimo de 185 amarres, de los que 20 deberán destinarse en temporada alta a barcos de uso particular. Además, se reforzó la puntuación de las propuestas que ofrecieran tarifas más bajas. La inversión mínima quedó fijada en unos diez millones de euros.

El proyecto mantiene, no obstante, un peso importante del alquiler náutico: al menos 75 puestos deberán destinarse a embarcaciones de lista sexta o chárter.