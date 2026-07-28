Las playas de Formentera contarán con 3.000 ceniceros portátiles para mantener limpia la arena

El Consell de Formentera repartirá gratuitamente 3.000 ceniceros portátiles reutilizables para evitar que las colillas acaben abandonadas en la arena o lleguen al mar.

La iniciativa, impulsada por la conselleria de Medio Ambiente, pretende promover hábitos responsables entre residentes y visitantes y contribuir a mantener limpias las playas de la isla, según afirma una nota de prensa de la institución insular.

Los ceniceros estarán disponibles en las oficinas de información turística y también serán distribuidos por los equipos de socorrismo y los concesionarios de los servicios de playa.

Las colillas continúan siendo uno de los residuos más frecuentes en los espacios naturales y el litoral. Pese a su reducido tamaño, pueden tardar años en degradarse y liberar sustancias contaminantes que afectan tanto al medio terrestre como al marino.

Los recipientes permiten guardar las colillas de manera cómoda y segura hasta encontrar una papelera, evitando que sean arrojadas directamente a la arena o al agua.

Con esta campaña, el Consell quiere concienciar a los usuarios de las playas sobre la importancia de eliminar correctamente estos residuos y apelar a la responsabilidad compartida para conservar el litoral de Formentera en las mejores condiciones posibles.