Medio Ambiente
Las playas de Formentera contarán con 3.000 ceniceros portátiles para mantener limpia la arena
Los recipientes reutilizables se repartirán gratis en oficinas de turismo, puestos de socorrismo y concesiones de playa
El Consell de Formentera repartirá gratuitamente 3.000 ceniceros portátiles reutilizables para evitar que las colillas acaben abandonadas en la arena o lleguen al mar.
La iniciativa, impulsada por la conselleria de Medio Ambiente, pretende promover hábitos responsables entre residentes y visitantes y contribuir a mantener limpias las playas de la isla, según afirma una nota de prensa de la institución insular.
Los ceniceros estarán disponibles en las oficinas de información turística y también serán distribuidos por los equipos de socorrismo y los concesionarios de los servicios de playa.
Las colillas continúan siendo uno de los residuos más frecuentes en los espacios naturales y el litoral. Pese a su reducido tamaño, pueden tardar años en degradarse y liberar sustancias contaminantes que afectan tanto al medio terrestre como al marino.
Los recipientes permiten guardar las colillas de manera cómoda y segura hasta encontrar una papelera, evitando que sean arrojadas directamente a la arena o al agua.
Con esta campaña, el Consell quiere concienciar a los usuarios de las playas sobre la importancia de eliminar correctamente estos residuos y apelar a la responsabilidad compartida para conservar el litoral de Formentera en las mejores condiciones posibles.
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