Llegar a Formentera buscando calidad de vida y acabar "esclavo" de un alquiler desorbitado

Con la temporada turística bien avanzada, los grupos de mensajería instantánea en los que se publican ofertas de trabajo en Formentera siguen echando humo. Pero, más que las condiciones laborales, lo primero que se destaca tanto en los anuncios de quienes buscan empleo como en los de los empresarios que, a estas alturas del verano, todavía necesitan trabajadores, es la disponibilidad o no de alojamiento.

La falta de vivienda en Formentera es una realidad dañina que se denuncia desde hace años y que no deja de agravarse. Si hasta ahora afectaba con especial dureza a quienes buscaban un alojamiento estable con vistas al futuro, ya fueran funcionarios destinados a la isla o residentes en edad de emanciparse, el mercado laboral de temporada también sufre las consecuencias de una inacción frente a esta situación difícil de comprender. La pitiusa del sur solo abre sus brazos a los turistas, de alto poder adquisitivo si es posible, pero no a los trabajadores necesarios para atenderles ni a los propios residentes. Muchos de ellos, nacidos y criados en la isla al igual que sus padres y sus abuelos, terminan abandonándola muy a su pesar por una simple cuestión de supervivencia.

En el caso de una pareja joven con un bebé que acaba de saber que en octubre tendrá que dejar la vivienda de alquiler en la que reside porque la propietaria quiere venderla se suman los dos colectivos más afectados. La mujer es de Formentera, al igual que su familia desde muchas generaciones atrás. Ni siquiera con la supuesta "ventaja" que pueden proporcionar los contactos acumulados en la isla han logrado encontrar una vivienda digna que puedan pagar con sus dos salarios de trabajadores de temporada, elevados respecto a la media nacional, pero insuficientes para los precios de Formentera.

"Nos estamos planteando seriamente empezar de nuevo en la Península, porque aquí es imposible", explica la joven, que prefiere no revelar su identidad, "por si nos toca la lotería y encontramos algo, no sea que esto nos pueda perjudicar".

"Si la gente joven se va, ¿quién va a mantener la lengua, las costumbres y la identidad de Formentera?", se lamenta, dejando claro que no solo es un problema de pérdida de capital humano y demográfico, sino también un empobrecimiento cultural y una ruptura de la transmisión generacional. "No va a ser nada fácil buscar casa y trabajo con un niño pequeño lejos de la familia, pero es que aquí no vemos futuro", denuncia.

Profesionales que también se marchan

El goteo de salidas tampoco cesa entre los trabajadores necesarios para el funcionamiento cotidiano de la sociedad, más allá de la temporada turística. Una profesional del ámbito sanitario, cuya especialidad la convierte en única en la isla, también ha decidido marcharse, cansada de haber llegado en busca de calidad de vida y haber terminado convertida, en sus propias palabras, en «esclava» de unos alquileres desorbitados.

"Soy una privilegiada porque llego a final de mes y puedo mantener un nivel de vida normal, pero a costa de trabajar muchas más horas de las que tendría que trabajar en cualquier otro lugar", afirma esta mujer, que ya tiene preparada la mudanza después de 16 años en la isla.

"No es solo el alquiler, es la alimentación, el ocio… Cualquier aspecto de la vida cotidiana tiene un precio disparado", insiste.

"En Barcelona, por poner un ejemplo, la vivienda también está cara, pero existen alternativas: puedo mudarme a una casa más sencilla o a un barrio más alejado del centro", señala. "Aquí, en cambio, no hay libertad. Somos esclavos incluso del lugar en el que vivimos", denuncia.

Su marcha obligará a sus pacientes a desplazarse a Ibiza si quieren continuar con el tratamiento. Antes de tomar la decisión, la profesional ha valorado todas sus opciones, entre ellas aumentar considerablemente el precio de las terapias que ofrece de forma privada. Sin embargo, rechaza de plano esa salida.

"Me niego a entrar en el juego sucio de muchos propietarios de viviendas, que se están aprovechando de quienes no tenemos una casa", sostiene.

Una isla también imposible para jubilarse

A largo plazo aparece otro problema para quienes han conseguido mantenerse durante años en la isla que eligieron como hogar: la imposibilidad de continuar en ella cuando llegue la jubilación.

"Conozco a personas que llevan 30 años en la isla, pero que, cuando se jubilen, tendrán que marcharse, quieran o no, porque con una buena pensión no se puede sobrevivir aquí", lamenta.

"La isla, o más bien lo que cierta gente ha hecho con ella, acaba expulsándote", insiste. "Formentera se está volviendo muy cruel, el paraíso nos convierte en esclavos", concluye esta profesional, muy apreciada en la isla y con una elevada demanda de trabajo, cuya marcha dejará además un servicio sanitario sin reemplazo inmediato.

Su caso y el de la joven familia forman parte de una misma realidad: Formentera se está convirtiendo en una isla preparada para recibir visitantes, pero incapaz de retener a quienes la sostienen durante todo el año. Cuando marcharse deja de ser una elección y se convierte en la única salida, el problema de la vivienda deja de ser únicamente económico para pasar a ser social, demográfico y cultural.