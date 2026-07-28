El Hospital de Formentera recupera toda la actividad quirúrgica tras meses de limitaciones

El Hospital de Formentera ha recuperado la actividad quirúrgica programada y urgente después de varios meses de funcionamiento limitado y de derivaciones de pacientes a Can Misses, según informa a través de un comunicado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) . El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases ha autorizado la actividad plena en el bloque quirúrgico tras comprobar que los resultados del último análisis microbiológico son aptos.

La recuperación de la normalidad se produce después de aplicar una batería de medidas correctoras, la última de las cuales ha consistido en sustituir los filtros del sistema de ventilación para mejorar la calidad del aire. Las nuevas piezas tuvieron que fabricarse a medida, fueron instaladas hace 15 días y las muestras tomadas posteriormente han confirmado que el área vuelve a reunir las condiciones necesarias.

Nueve operaciones derivadas a Ibiza

Según los datos facilitados por el Asef, desde el pasado mes de febrero, nueve intervenciones han tenido que trasladarse al Hospital Can Misses de Ibiza. Durante este periodo se ha realizado una operación de emergencia en Formentera y otras 16 intervenciones ambulatorias se han llevado a cabo en los gabinetes del propio centro insular.

En el ámbito obstétrico, nueve partos fueron derivados a Can Misses y ocho se atendieron en el Hospital de Formentera. La actividad del paritorio ya se había recuperado en abril, mientras que el quirófano se mantuvo disponible para emergencias durante todo el periodo de restricciones.

Las limitaciones comenzaron después de las obras de mejora realizadas en el área quirúrgica a finales de febrero. Los controles posteriores confirmaron valores microbiológicos adecuados en el quirófano y el paritorio, pero por encima del umbral recomendado en una antesala del bloque quirúrgico. Por precaución, la actividad quedó reducida a los procesos urgentes y no demorables mientras se solicitaba la intervención de Medicina Preventiva de Son Espases.

Problemas desde las lluvias de 2025

Los problemas en esta zona del hospital se remontan a finales de 2025. Las intensas lluvias provocaron humedades en una antesala del área quirúrgica y obligaron a cerrar preventivamente el quirófano y el paritorio. La actividad se recuperó a finales de noviembre, tras superar los correspondientes controles microbiológicos.

La situación volvió a generar polémica en abril, cuando el PSOE de Formentera denunció los cierres intermitentes y reclamó medidas estructurales para evitar nuevas interrupciones y derivaciones a Ibiza. Desde Asef se defendió entonces que las restricciones respondían exclusivamente a criterios técnicos y a la necesidad de garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

El gerente del Asef, Eduardo Escudero, explicó entonces que las deficiencias se estaban resolviendo mediante actuaciones provisionales a la espera de una reforma más profunda, prevista en el marco de la ampliación del centro de salud. También señaló que se estaban ejecutando trabajos en la cubierta para evitar nuevas filtraciones.