Formentera organiza una jornada especial para contemplar el eclipse solar desde es Cap

El Consell de Formentera, con la colaboración de la Asociación Astronómica de Formentera, organizará el próximo 12 de agosto una jornada especial para contemplar el eclipse solar desde el entorno de es Cap de Barbaria. La actividad contará con cuatro telescopios profesionales y varias pantallas para seguir el fenómeno. Una vez concluido el eclipse, la jornada continuará con una observación de la lluvia de estrellas, prevista hasta aproximadamente las 23 horas.

Acceso solo en autobús

No se permitirá el acceso en vehículo privado a la zona de observación. El desplazamiento se realizará exclusivamente mediante autobuses lanzadera, con salidas a las 17.45, 18.00, 18.30 y 18.50 horas desde una parada provisional situada en la circunvalación de Sant Francesc.

La entrada incluirá el trayecto de ida y vuelta en los autobuses lanzadera y también el transporte en las líneas regulares para llegar hasta el punto de salida. Además, se reforzará el servicio con recorridos adicionales.

Cartel oficial de la jornada especial para contemplar el eclipse solar desde es Cap / Consell de Formentera

Gafas homologadas

Todos los asistentes recibirán un lote conmemorativo formado por una mochila de cuerdas, un abanico y unas gafas homologadas para observar el Sol. También se repartirá agua durante la actividad. El Consell ha puesto además a la venta gafas homologadas por 2 euros en las oficinas de información turística. El pago deberá hacerse únicamente con tarjeta bancaria.

La institución recuerda que no es seguro mirar directamente al Sol sin protección específica, ni siquiera durante un eclipse, debido al riesgo de sufrir lesiones oculares graves e irreversibles.

Entradas limitadas

La entrada general cuesta 9 euros, mientras que los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 7 y 18 años disponen de una tarifa reducida de 4,50 euros. Los menores de hasta 6 años podrán asistir gratis, aunque también deberán reservar plaza. Las entradas estarán disponibles hasta el 10 de agosto a las 22 horas o hasta completar el aforo, a través del portal oficial de eventos de Turismo de Formentera.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 atravesará parte de la península Ibérica y Baleares durante las últimas horas de la tarde, lo que permitirá observar la totalidad desde distintos puntos del archipiélago.