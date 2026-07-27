Neus Massanet ya es senadora de Ibiza y Formentera tras acatar la Constitución

Neus Massanet Florit ya es senadora de pleno derecho por Ibiza y Formentera después de acatar este lunes la Constitución ante notario. La política formenterense sustituye en la Cámara Alta a Juanjo Ferrer durante el último tramo de la legislatura, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2023 por las fuerzas progresistas que concurrieron conjuntamente a las elecciones generales.

Massanet ha recurrido a la fórmula del acatamiento ante notario debido a que durante el periodo estival no se celebran sesiones plenarias en el Senado. Su antecesor la ha acompañado durante el trámite.

La nueva senadora figuró como primera suplente de Ferrer en la candidatura de la coalición Eivissa i Formentera al Senat, integrada por PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa. El pacto establecía que Ferrer ocuparía el escaño durante los tres primeros años de legislatura y que una representante de Formentera asumiría el cargo durante el último.

El relevo fue anunciado públicamente el pasado 10 de julio en Sant Francesc de Formentera. Ferrer hizo entonces balance de sus tres años en la Cámara Alta y destacó entre los principales logros de la legislatura la reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio, la equiparación del complemento de insularidad con el de Canarias y la gratuidad del transporte público.

La última senadora de las dos islas

Massanet será previsiblemente la última persona que represente conjuntamente a Ibiza y Formentera en el Senado. La reforma del artículo 69.3 de la Constitución, sancionada por el rey Felipe VI el 19 de mayo y publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, convierte a cada una de las dos islas en una circunscripción electoral independiente.

El cambio no se aplicará hasta las primeras elecciones generales que se convoquen después de la entrada en vigor de la reforma. Hasta entonces se mantiene el actual escaño compartido. En los próximos comicios, Ibiza y Formentera elegirán un senador cada una.

La modificación constitucional culmina una reivindicación planteada oficialmente por el Consell de Formentera en 2010. La isla era la única con consell o cabildo insular que no elegía directamente a su propio representante en la Cámara Alta.

Docente y filóloga

Massanet es licenciada en Filología Catalana por la Universitat de Barcelona y acumula 19 años de experiencia profesional en la conselleria de Educación y Cultura del Govern balear.

Ha trabajado durante doce años como profesora de Educación Secundaria y Bachillerato, seis como asesora de formación del profesorado y uno como directora del Centre de Professorat de Formentera. Actualmente, se encuentra en la fase final del grado de Psicología.

La nueva senadora ha explicado que comenzará su actividad manteniendo reuniones con instituciones, entidades y colectivos para conocer directamente sus propuestas. Massanet asegura que asume la responsabilidad con «ilusión, compromiso y con la voluntad de defender la voz de Ibiza y Formentera en el Senado».

Durante la presentación del relevo ya avanzó que dará continuidad al trabajo desarrollado por Ferrer, especialmente en materia de vivienda. También señaló entre sus prioridades la defensa de los servicios públicos, la mejora de las conexiones entre islas y el traslado a Madrid de los problemas específicos de Formentera.