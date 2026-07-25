Las fiestas en honor de Sant Jaume llenan Formentera de actividad la segunda mitad del mes de julio, con numerosas y dispares propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Tradición, cultura y orgullo de isla | P.M.V.

Aunque las celebraciones alcanzan su jornada central el sábado 25 de julio, festividad del patrón de la isla, antes y después se suceden propuestas para todos los públicos y para todas las sensibilidades, con actividades infantiles; conciertos de artistas y grupos de renombre nacional e internacional; representaciones teatrales; exposiciones y hasta actividades de divulgación astronómica.

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La tradición también ocupa un lugar destacado, con muestras de ball pagès y otros actos vinculados a las raíces de la isla. A ello se suma la dimensión religiosa de la festividad, con la misa en honor de Sant Jaume.

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