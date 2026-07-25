Tormenta pero de pompas de jabón

La amenaza de temporal de viento prevista para el pasado jueves quedó finalmente en nada en Sant Francesc, donde las fiestas de Sant Jaume regalaron una tarde pensada especialmente para los más pequeños. Las escasas rachas que hicieron acto de presencia sirvieron para elevar aún más las infinitas pompas de jabón que, por momentos, llenaron el cielo de la plaza de la Constitución.

El rapero catalán Lildami interpretó con energía sus mejores temas. | | P.M.V.

El grupo de animación infantil La Dona del Sac fue el encargado de abrir la jornada y entretener a los niños antes del concierto. La plaza se llenó de familias, con grandes y pequeños participando en los bailes y juegos propuestos por los animadores, que convirtieron el centro del pueblo en un espacio de diversión compartida.

Después llegó el turno de ‘Lildami’, nombre artístico de Damià Rodríguez Vila. Referente del trap en catalán, el artista tomó el relevo sobre el escenario y puso música a una tarde festiva que pudo desarrollarse sin contratiempos pese a la previsión de viento.

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Así, entre juegos, pompas y ritmos urbanos, Sant Francesc vivió una nueva cita de las fiestas de Sant Jaume, en una jornada en la que la amenaza meteorológica acabó dejando todo el protagonismo a los niños.