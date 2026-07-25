Sant Jaume prolonga sus celebraciones hasta agosto

La programación de las fiestas de Sant Jaume continuará más allá del 25 de julio, día del patrón de Formentera, con una sucesión de propuestas culturales y de ocio que extenderán las celebraciones hasta comienzos de agosto.

El domingo 26 de julio, el Centro de Día de Sant Francesc acogerá a partir de las 18 horas una cantada tradicional y una sesión de bailes de salón, una cita pensada para compartir música y convivencia entre los usuarios del centro y sus familias.

La actividad se trasladará al día siguiente a dos de los principales espacios culturales de Sant Francesc. A las 20 horas se inaugurará en la sala de exposiciones Ajuntament Vell ‘Polifonía de la materia’, una instalación del artista Javier Ens comisariada por Manolo Oya, de la Associació Trampolí Mecànic.

Media hora después, a las 20.30 horas, la biblioteca Marià Villangómez acogerá la presentación y el recital poético de ‘Tu i Jo, en cinc sentits’, de Jordina Oliva Dosaiguas, a cargo de Sol Courreges.

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El cierre llegará el sábado 1 de agosto con la representación de ‘Zweig-Bernanos’, protagonizada por Joan Gomila y Óscar Intente, a las 20.00 horas en la Sala de Cultura y con entrada libre.