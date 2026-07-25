Sant Jaume, el patrón sin parroquia de Formentera

Formentera celebra cada 25 de julio el día de Sant Jaume. Es su fiesta grande, la fecha que llena Sant Francesc de música, actos populares y ambiente festivo. Sin embargo, basta con recorrer las iglesias de la isla para descubrir una curiosidad: ninguna lleva el nombre del patrón. ¿Cómo llegó entonces a convertirse en el protector de Formentera?

Imagen de archivo de una eucaristía en honor de Sant Jaume. | | CARMELO CONVALIA

La tradición, mantenida durante generaciones, acaba de recibir el respaldo definitivo de la Santa Sede. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos confirmó el pasado lunes 20 de julio la decisión del obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas, de reconocer oficialmente a Santiago Apóstol como patrón de la isla, con los correspondientes derechos y privilegios litúrgicos.

El Vaticano considera acreditada la especial devoción que el clero y los fieles de Formentera han mostrado históricamente hacia el Apóstol. El reconocimiento pone por escrito y da rango canónico a una costumbre que los formenterenses ya daban por sentada desde hacía siglos.

La explicación hay que buscarla en la repoblación de la isla, iniciada a finales del siglo XVII después de un largo periodo de despoblación. Muchos de los nuevos habitantes procedían del entorno de Santa Eulària, donde el nombre de Jaume estaba muy extendido.

La abundancia de pobladores llamados así habría favorecido que la festividad de Sant Jaume se celebrara de manera espontánea hasta acabar convirtiéndose en la principal fiesta de Formentera.

El historiador Joan Marí Cardona llegó incluso a plantear que la primera iglesia levantada en la isla en el siglo XVIII podría haberse dedicado a Sant Jaume. Finalmente fue consagrada a Sant Francesc Xavier, posiblemente por la influencia de los jesuitas.

Tradición popular

Así se explica la peculiar geografía religiosa de Formentera. La iglesia principal está dedicada a Sant Francesc Xavier y las otras parroquias tienen como titulares a Sant Ferran y la Mare de Déu del Pilar. El patrón insular, en cambio, se quedó sin templo propio.

Tampoco necesitó uno para arraigar. Durante más de tres siglos, Sant Jaume ha sido el patrón por tradición popular, por costumbre y por la voluntad de los propios habitantes. Ahora también lo es oficialmente para la Iglesia. Formentera tiene, por tanto, un patrón sin parroquia, pero con algo quizá más difícil de construir: una fiesta y una devoción transmitidas de generación en generación.

Noticias relacionadas

Este sábado 25 de julio, el obispo de la diócesis, monseñor Vicent Ribas Prats, presidirá una solemne misa en la iglesia de Sant Francesc que dará comienzo a las 20 horas y estará seguida por la actuación en la plaza de la Constitución de las colles de ball pagès de la isla, Es Xacoters y Es Pastorells.