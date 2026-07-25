Es Pastorells: medio siglo bailando la memoria de Formentera

La Associació Cultural Es Pastorells celebra este año su 50 aniversario con la concesión de la Medalla de Oro de Formentera, la máxima distinción de la isla. El reconocimiento, entregado el 24 de julio durante los actos institucionales de la Diada, premia cinco décadas de trabajo para preservar, difundir y transmitir el patrimonio cultural de la pitiusa del sur.

La historia de la colla comenzó en 1976, vinculada al colegio Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc y concebida como una actividad para que los más jóvenes aprendieran de sus mayores. Medio siglo después, aquel propósito continúa plenamente vigente. Es Pastorells reúne a una treintena de miembros de distintas edades y mantiene una organización participativa, en la que las decisiones se adoptan buscando el máximo consenso.

Celebraciones populares

Su presencia resulta inseparable de las celebraciones populares de Formentera. Sus balladors y sonadors participan en prácticamente todas las fiestas locales junto a Es Xacoters, la otra formación de baile y música tradicional de la isla. La colaboración entre ambas colles permite mantener vivos los bailes en las plazas, acompañar las misas patronales y garantizar que la flaüta, el tambor y las castanyoles sigan formando parte del paisaje sonoro de Formentera.

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La Medalla de Oro reconoce así mucho más que una larga trayectoria. Distingue a una asociación que ha conseguido que la tradición no quede reducida a un recuerdo del pasado, sino que continúe presente en las fiestas, en las aulas y en las nuevas generaciones.