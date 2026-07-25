Especial Fiestas de Sant Jaume | Exposición
El metal imperfecto de Javier Ens toma el ‘Ajuntament Vell’
Joyería artística en metal en la muestra ‘Polifonía de la materia’
La sala de exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Sant Francesc de Formentera acogerá a partir del 27 de julio y hasta el 8 de agosto la muestra ‘Polifonía de la materia’, del artista multidisciplinar Javier Ens, residente en Formentera. La propuesta forma parte de las actividades organizadas con motivo de las fiestas de Sant Jaume.
Comisariada por el promotor cultural Manolo Oya, la exposición reúne una selección de piezas recientes surgidas en el ámbito de la joyería artística. A través del trabajo con distintos metales, Ens explora la belleza de la imperfección, el valor de lo irrepetible y la relación entre la materia, el gesto creativo y el cuerpo humano.
La muestra se plantea como una instalación que transforma el espacio expositivo y establece un diálogo entre las obras y el entorno. La propuesta toma como referencia la obra de creadores como Jackson Pollock, Richard Serra o Peter Bauhuis, aunque desarrolla una mirada propia sobre la joya contemporánea.
Horario de la sala
Ens se aleja así de su concepción como simple objeto ornamental y la presenta como una pieza capaz de dialogar con el cuerpo, la naturaleza y los materiales de los que ambos forman parte.
La inauguración tendrá lugar el lunes 27 de julio a las 20 horas y la exposición podrá visitarse de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, excepto los domingos y los lunes por la mañana, cuando la sala permanecerá cerrada.
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