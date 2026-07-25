Jordi Alemany, presidente de la Associació Astronòmica de Formentera: «Lo que vemos en el cielo es un mapa desdibujado del pasado del Universo»

Un grupo de amigos aficionados a la astronomía decidieron en 2019 compartir su pasión creando la Associació Astronòmica de Formentera. Aunque en la actualidad todo el trabajo «activo» recae en manos de solo dos miembros, Jordi Alemany y Carles Batlle, sus mentes inquietas y sus ganas de enseñar a los demás son más que suficientes para responder a la curiosidad de los cada vez más interesados que asisten a los eventos divulgativos que organizan y dirigen.

Una de las actividades de observación del cielo nocturno que organiza la asociación.| AAF

¿Por qué un grupo de amigos que podía disfrutar tranquilamente de su afición se decidió a crear una asociación y complicarse la vida?

Esta necesidad de enseñar está más clara en el caso de Carles Batlle, profesor del IES Marc Ferrer de Sant Francesc al igual que Santiago Jiménez, primer presidente de la asociación, pero tuvo que dejarla al marchar de la isla. Yo soy arquitecto y me gusta el cielo como a todo el mundo, creo. No tengo esa vocación didáctica pero soy muy curioso y me gusta explicar y compartir todo lo que voy descubriendo. Disfruto respondiendo preguntas. En las actividades medimos su éxito según lo que llamamos ‘El efecto ¡guau!’: la cantidad de exclamaciones de ese tipo que escuchamos. Por suerte, suelen ser muchas.

¿Cómo se financia una asociación tan limitada en cuanto a socios que no cuenta con ninguna subvención pública?

Al principio crecimos gracias a la ayuda de la Agrupació Astronòmica d’Ibiza, que nos dejaba equipos y nos guiaba un poco. Con el tiempo nos fuimos soltando y se nos ocurrió ofrecer a los hoteles de la isla la observación del cielo a través de telescopios como una actividad extra para ofrecer a sus clientes. Está teniendo mucho éxito y con esto financiamos la asociación y la compra de materiales. También tenemos muy buena relación con el Consell Insular y organizamos cosas puntuales con ellos, como el ciclo de verano ‘Formentera mira al cielo’. Justo el martes pasado hubo una observación de la Luna en la Mola, un evento que estaba incluido en las fiestas de Sant Jaume.

¿Qué tipo de público participa en estas actividades?

Un poco de todo. Sobre todo grupos de amigos, especialmente de mujeres, no sé por qué. Y también muchas familias que llegan con la excusa de que lo hacen por los niños pero que al final son los mayores quienes más lo disfrutan.

¿Qué tipo de preguntas son las que más se repiten entre los asistentes?

Por ejemplo, preguntan mucho por qué siempre vemos la misma cara de la Luna. También si hay vida en otros lugares, ¡como si nosotros lo supiéramos! Luego hay preguntas directamente absurdas o al menos disparatadas, en mi opinión, como cuando una mujer me preguntó dónde era arriba y dónde era abajo. Quería saber si nosotros, los habitantes de la Tierra, estábamos «arriba o abajo de la Luna». Me costó explicarle el concepto de las dimensiones, de la gravedad que nos mantiene fijados al centro de la Tierra.

¿Cómo se enfrentan a terraplanistas y otros defensores de posturas nada científicas?

Creo que nos falta mucha humildad con lo que sabemos y lo que no sabemos. Que una persona diga que no cree, por ejemplo, la teoría del Big Bang, simplemente porque no la entiende, no tiene sentido, porque hay gente que ha dedicado toda su vida y sus estudios a probar científicamente y con evidencias esa teoría.

Es difícil de aceptar o comprender, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie y sin formación científica, conceptos como que lo que se ve al mirar al cielo una noche cualquiera, quizás ya no existe.

Noticias relacionadas

Cuando nosotros miramos al cielo estamos viendo objetos que están a distancias siderales, cósmicas, enormes. Pero no todos están a la misma distancia: unos pueden estar a un año luz, que equivale a 9,46 billones de kilómetros, o como la Galaxia del Remolino, que la podemos ver con el telescopio en las noches de observación del espacio profundo pero está a unos 37 millones de años luz. Estás viendo objetos en la posición en la que estaban en el momento en el que salió la luz que nos llega ahora. Así que lo que realmente estás viendo es un mapa desdibujado del pasado del Universo.